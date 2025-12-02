В аэропортах Владикавказа, Махачкалы и Нальчика ввели временные ограничения

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Махачкалы и Нальчика временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов. Власти Северной Осетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии ночью объявили о режиме беспилотной опасности в регионах. Кроме того, ограничения действуют в аэропортах Краснодара, Магаса и Грозного (Северный).

Константин Соловьев