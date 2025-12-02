Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропортах Владикавказа, Махачкалы и Нальчика ввели временные ограничения

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Махачкалы и Нальчика временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов. Власти Северной Осетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии ночью объявили о режиме беспилотной опасности в регионах. Кроме того, ограничения действуют в аэропортах Краснодара, Магаса и Грозного (Северный).

Константин Соловьев

Новости компаний Все