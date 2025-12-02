В Ярославле на карантин закрыли более ста классов

В Ярославле на карантин из-за ОРВИ и гриппа закрыты 108 классов в школах и 11 групп в детских садах. Об этом сообщает Yarnews со ссылкой на мэрию областного центра. Полного закрытия образовательных учреждений нет.

В Роспотребнадзоре заявили, что эпидемиологический порог в Ярославской области не превышен, наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Преобладающим штаммом гриппа является A(H3N2), также известный как гонконгский грипп.

Пациенты, зараженные гонконгским гриппом, жалуются на высокую температуру, ломоту, головную боль, заложенность носа и сухой кашель. Тяжелое состояние обычно длится 4-5 дней.

Антон Голицын