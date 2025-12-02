Бывшему замдиректора НМИЦ им. Мешалкина повторно отказали в УДО

Октябрьский районный суд Новосибирска 2 декабря отклонил прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) Ирины Бойцовой — бывшего замдиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. академика Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказал старший помощник прокурора района Артем Булгаков, возражавший против досрочного освобождения осужденной.

Летом 2025 года тот же суд отказал Ирине Бойцовой в УДО, но она обжаловала решение.

В апреле 2024 года суд в Новосибирске вынес приговор по делу о масштабных хищениях при закупках для НМИЦ. Ущерб составил около 1,8 млрд руб. Бывший руководитель кардиоцентра Александр Караськов, его супруга и заместитель Ирина Бойцова получили соответственно 3,5 и 3 года колонии общего режима. Двух предпринимателей, занимавшихся поставками медизделий, приговорили к 4,5 годам и 4 годам 4 месяцам заключения.

Отбывать наказание Ирину Бойцову отправили в ИК-9, расположенную в Октябрьском районе Новосибирска. Срок наказания истекает 24 апреля 2026 года.

Илья Николаев