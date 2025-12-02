На Сахалине эвакуируют экипаж севшего в феврале на мель китайского балкера

На китайском балкере An Yang 2, сидящем на мели близ Невельска с февраля, произошла авария на электросистемах, проводится операция по спасению экипажа. Об этом 1 декабря сообщило правительство Сахалинской области.

«Мы нашли техническое решение, как подать его (электричество. — «Ъ») с берега. Вместе с тем, китайский экипаж по международному каналу связи подал сигнал бедствия, и капитан приказал покинуть судно. Из-за шторма сейчас забрать людей на катере не можем»,–– говорится в докладе зампреда Алексея Римши.

Согласно плану, экипаж сойдет на надувные плоты, с которых их заберут спасатели. Электричество на судно можно будет подать после прекращения шторма.

С судна слито все топливо, поэтому экологических рисков нет. Как сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, были завершены подготовительные работы для буксировки балкера на место ликвидации, в том числе заделаны все пробоины.

An Yang 2 выбросило на мель в ночь на 9 февраля неподалеку от Невельска. На борту находилось 20 человек экипажа. Груз включал 1 тыс. т угля, 706 т мазута и 54 т дизельного топлива. Судно получило пробоины, но утечки нефтепродуктов не произошло.

Эрнест Филипповский