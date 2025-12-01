В Свердловской области за 10 месяцев число новых случаев ВИЧ сократилось на 20%

В Свердловской области за 10 месяцев этого года зарегистрировано на 20% меньше новых случаев ВИЧ-инфекции (вирус иммунодефицита человека) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2025 году 35% свердловчан прошли тестирование на ВИЧ. Около 90% пациентов с ВИЧ в Свердловской области получают современные антиретровирусные препараты.

Напомним, по данным на февраль, в Екатеринбурге за последние 10 лет количество новых случаев ВИЧ-инфекции снизилось на 64%. Ранее «Ъ-Урал» писал, что с начала года при обследовании в мобильном пункте тестирования в Екатеринбурге медики выявили заболевание ВИЧ у 50 жителей города и Свердловской области.

Полина Бабинцева