При обследовании в тест-мобиле ВИЧ обнаружили у 50 свердловчан

В мобильном пункте тестирования Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД в Екатеринбурге медики с начала года выявили заболевание ВИЧ у 50 жителей города и Свердловской области, передает департамент информационной политики региона. Все они получили направление в Центр СПИДа и начали лечение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Всего обследование в 2025 году прошли более 5 тыс. жителей, что стало рекордным показателем по активности — так, за весь 2024 год проверки прошли около 4,5 тыс. человек.

Тест-мобиль курсирует по Екатеринбургу уже 15 лет, выезды производятся девять раз в месяц в разные районы города. Автомобиль можно встретить у метро и торговых центров в вечернее время — ближайшие выезды состоятся 19, 20 и 21 ноября у крупных ТЦ с 17:00 до 22:00. Пройти тестирование может любой желающий анонимно, без предоставления документов. Процедура проверки на заболевания занимает несколько минут.

По данным на февраль, в Екатеринбурге снизилось количество новых случаев ВИЧ-инфекции — за последние 10 лет этот показатель уменьшился на 64%, также отмечается сокращение числа новых заражений среди молодежи до 30 лет.

Ирина Пичурина