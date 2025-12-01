Долг Лерчек перед налоговой превысил 100 млн рублей и продолжает расти

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) заявила после заседания суда, что ее долг перед Федеральной налоговой службой превысил 100 млн руб. и продолжает расти.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Валерия Чекалина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам госпожи Чекалиной, на сумму долга ежедневно начисляются пени свыше 20 тыс. руб. Однако сделать с этим ничего нельзя, поскольку на счета и имущество наложен арест, сказала она.

«ФНС провела... проверку по факту вывода средств в Дубай. Эта проверка установила, что все эти действия были законными, именно с законных действий был доначислен налог»,— сообщила блогер (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня в суде Валерия Чекалина не признала вину в выводе в ОАЭ свыше 250 млн руб., полученных от фитнес-марафона «Идеальное тело». Блогер заявила, что обвинение ей непонятно, поскольку оно «неполное и неопределенное». При этом ее бывший муж Артем Чекалин на заседании признался в уклонении от уплаты налогов, однако не согласился с тем, что он или покупатели марафона предоставляли в банк подложные документы. Кроме того, он отрицает, что совершил преступление в составе организованной группы.

Валерия и Артем Чекалины находятся под домашним арестом с октября 2024 года. По данным следствия, в 2021–2022 годах супруги Чекалины вывели в ОАЭ 251,6 млн руб., которые получили от продаж курса «Идеальное тело». Деньги были оформлены как покупка информационного продукта, но налоговая служба не была уведомлена об открытии счетов за рубежом.

