Лерчек не признала вину в выводе средств за границу

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в суде не признала вину в выводе в Арабские Эмираты свыше 250 млн руб., полученных от фитнес-марафона «Идеальное тело». Об этом она заявила после того, как прокурор на заседании Гагаринского райсуда Москвы огласил обвинительное заключение. «Обвинение мне непонятно, в связи с тем, что оно неполное и неопределенное. Вину не признаю, также как я заявляла ранее»,— сказала она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин (крайний справа)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин (крайний справа)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ее бывший муж Артем Чекалин согласился с обвинением частично. «Я признаю вину и раскаиваюсь в содеянном, но не согласен с квалификацией своих действий. Я считаю, что здесь должна быть статья 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов в особо крупном размере)»,— сказал Чекалин. При этом он выразил категорическое несогласие с тем, что он либо покупатели марафона предоставляли в банк подложные документы, а также что преступление было совершено им в составе «организованной группы».

Подсудимым Чекалиным вменяется в вину перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, от пяти до десяти лет колонии).

Оба они с октября 2024 года находятся под домашним арестом. Следствие считает, что в 2021–2022 годах супруги Чекалины вывели из России 251,6 млн руб. Эти средства поступили от продаж фитнес-курса предпринимателей «Идеальное тело» и были переведены на счет компании в ОАЭ. Деньги были оформлены как покупка информационного продукта, но налоговая служба не была уведомлена об открытии счетов за рубежом.

Ранее в отношении господ Чекалиных уже возбуждались уголовные дела за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Однако эти дела были прекращены, в частности, после выплаты фигурантами недоимки в 504 млн руб.

По новому обвинению бывшим супругам грозит от пяти до десяти лет колонии.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Изменила тело, но не дело».

Мария Локотецкая