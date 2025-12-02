Счет выставят по геолокации

Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) внедрила в тестовом режиме оплату проезда по геолокации на тактовом маршруте Витебский вокзал — Павловск. Эксперты считают, что добавление нового способа расчета следствие роста турпотока в Петербурге и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проезд осуществляется через приложение «ПроТранспорт+». С помощью Bluetooth локация пассажира отслеживается, после чего он подтверждает нахождение на станции и начинает поездку

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Проезд осуществляется через приложение «ПроТранспорт+». С помощью Bluetooth локация пассажира отслеживается, после чего он подтверждает нахождение на станции и начинает поездку

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Оплату по геопозиции начали внедрять еще в прошлом году, когда на трамваях ее начало тестировать СПб ГУП «Горэлектротранс». В рамках внедрения пригородных поездов в единую систему общественного транспорта, систему Open Loop запустили на тактовом маршруте Витебский вокзал — Павловск.

Проезд осуществляется через приложение «ПроТранспорт+». С помощью Bluetooth локация пассажира отслеживается, после чего он подтверждает нахождение на станции и начинает поездку. После ее завершения пассажир подтверждает оплату и проходит через турникет по электронному талону. Отслеживать безбилетников кондукторы, как объясняют в компании, будут двумя способами: визуально через приложение пассажира либо ручным терминалом, в котором отображаются последние четыре цифры номера покупателя.

Оплата с помощью Open Loop уже действует в Ижевске, Ярославле, Твери и Нижнем Новгороде. К 2030 году в стране создадут цифровой профиль пассажира для оплаты проезда на всех видах транспорта с применением биометрии, сообщали ранее в Минтрансе.

В 2026 году технологию собираются внедрить для маршрута до Гатчины. В это же время СПб ГКУ «Организатор перевозок» расширит на все направления общественного транспорта Петербурга. Систему будут развивать на базе приложения «Подорожник». Сейчас, по данным перевозчика, электронный способ оплаты производится в 98,5% случаев.

Опрошенные изданием эксперты предполагают, что повсеместная интеграция электронных сервисов оплаты связана с растущим числом туристов в регионе и постепенным объединением городского транспорта в одну систему.

Транспортный аналитик Владислав Булгаков отметил, что после введения единого тарифа на электрички проезд по биометрии будет выгоднее, чем другие. «Для транспорта внутри Петербурга система актуальна меньше, валидаторы работают с функцией отложенной оплаты, поэтому не все будут скачивать еще одно приложение для проезда»,— объяснил собеседник «Ъ Северо-Запад».

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров рассказал, что расчет по геолокации внутри города будет популярен среди гостей Петербурга. «В случае работы единой системы транспорта туристу легче скачать одно приложение, где сразу можно платить за троллейбусы, электрички и трамваи»,— добавил эксперт.

Стефания Барченкова