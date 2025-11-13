Электрички превратят в наземное метро

Законодательное собрание Петербурга в окончательном чтении приняло закон о едином тарифе на электричках внутри города. При этом на стоимость проезда не будут влиять пересадки. Собеседники «Ъ Северо-Запад» отметили, что проект станет первым этапом введения пригородных поездов в единую систему городского транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Теперь электрички станут частью единой транспортной системы вместе с метро, автобусами и троллейбусами. Также, как отметили депутаты, это будет основой для создания сети «наземного метро». Однако, как заявил глава комтранса Ленобласти Михаил Присяжнюк, вводить единый тариф на электрички в регионе в ближайшее время не планируют. «Мы не предполагаем введение единого тарифа не только на всей своей маршрутной сети, но и в принципе в городах»,— добавил он.

Новый закон предоставит правительству Петербурга право выделять субсидии железнодорожным перевозчикам в рамках государственных программ. Дополнительные средства планируется направлять на компенсацию расходов перевозчиков. Как раз субсидии и повлияют на стоимость проезда.

На данный момент рассматриваются два варианта цены: 60 и 69 рублей. В случае принятия первой тарификации АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК) получит дополнительные субсидии из горбюджета. По предварительным оценкам, их сумма может достигнуть 800 млн рублей. Если их не начнут выплачивать, то тариф составит 69 рублей.

Опрошенные «Ъ Северо-Запад» эксперты считают, что, хотя проект станет первым этапом введения пригородных поездов в единую систему городского транспорта, но окажется выгодным не для всех пассажиров. По словам гендиректора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, выиграют пассажиры со средними и длинными внутригородскими маршрутами, что составляет 25–40 км по пути следования, те, кто делает пересадки между линиями электричек, «Для тех кто едет недалеко и без пересадок, даже минимальный тариф будет дороже старого»,— объяснил гендиректор.

Господина Бурмистрова поддержал транспортный аналитик Владислав Булгаков. По его словам, снижение цен на пригородные поезда для пассажиров, которые едут на большие расстояния, может достичь 40%. В то же время, несмотря на нововведения, в случае с электричками сохранится проблема со временем их движения. «Перерывы на Пушкинском направлении могут быть и два, и три часа, из-за чего без корректировки расписания наземного метро не выйдет»,— объяснил транспортный аналитик.

Собеседники издания сошлись во мнении, что для корректировки проблемы с расписанием и полного внедрения пригородных поездов в транспортную систему города понадобится три года. Впрочем, ожидание, по их словам, того стоит. «Опора на существующие железнодорожные коридоры — самый быстрый способ нарастить скорость городского транспорта без строительства метро, которое в Петербурге возводится дольше и гораздо менее эффективно, чем в Москве»,— подытожил господин Бурмистров.

Стефания Барченкова