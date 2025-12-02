Деловая активность в КНР ждет поддержки

Сводный индекс деловой активности PMI в Китае опустился в ноябре до 49,7 пункта с 50 пунктов в октябре, следует из данных Национального бюро статистики страны (значения выше 50 пунктов свидетельствуют о росте деловой активности, ниже — о спаде). Основной вклад в снижение сводного показателя внес PMI в непроизводственном секторе КНР – этот индекс снизился до минимального показателя с декабря 2022 года — 49,5 пункта (в октябре он оценивался в 50,1 пункта). В отрицательной зоне остался субиндекс строительной отрасли. Ниже 50 пунктов впервые за несколько месяцев опустился и показатель деловой активности в сфере услуг: в ноябре он составил 49,5 пункта после 50,2 пункта в октябре. Среди причин такой динамики — продолжающийся спад на рынке недвижимости, а также сезонное сокращение активности в услугах после октябрьских праздников (День образования КНР отмечается всю первую неделю октября). Впрочем, перспективы компании непроизводственного сектора (за исключением занятых в строительстве и продаже недвижимости) оценивают в целом позитивно — в первом квартале деловую активность традиционно поддержит празднование китайского Нового года.

В производственном секторе Китая, по данным Нацбюро статистики, индекс деловой активности в ноябре вырос до 49,2 пункта с 49 пунктов в октябре. В отрицательной зоне индикатор остается с апреля 2025 года (см. график). Субиндекс выпуска продукции вырос на 0,3 процентного пункта (п. п.), до 50 пунктов, новых заказов — на 0,4 п. п., до 49,2. Отметим, после заключения торгового соглашения между КНР с США в конце октября (см. “Ъ” от 31 октября) экспортные заказы росли самыми быстрыми темпами за последние восемь месяцев. Индикатор заказов, таким образом, мог бы выйти в положительную зону, если бы не слабый внутренний спрос в КНР, который все заметнее тормозит производственную активность. В ответ на поступающие данные власти Китая на прошлой неделе представили контуры плана поддержки спроса: речь среди прочего идет об увеличении финансовой помощи отдельным категориям граждан, а также о расширении ассортимента товаров для детей и пожилых.

Аналитики расходятся в оценках того, насколько именно сейчас необходимо более активное стимулирование внутреннего потребления. Пока часть экспертов (в том числе из ING) пишет о важности оперативного расширения господдержки, в Goldman Sachs отмечают, что рост ВВП на целевые 5% в этом году фактически гарантирован, а поэтому разворачивание новых мер можно отложить до первого квартала 2026-го.

Кристина Боровикова