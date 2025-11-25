Шохин: чересчур крепкий рубль мешает экспортным доходам

Слишком устойчивый рубль снижает доходы российских экспортеров, пояснил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, показатель упал на 20% по сравнению с темпами начала года.

«Сокращение бюджетного импульса и рост налогов, НДС в частности, тоже не добавляет возможностей для инвестиций и развития»,— добавил Александр Шохин на международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего» (цитата по «РИА Новости»).

Глава РСПП заявил, что в России заметна инвестиционная пауза. Она началась, уточнил господин Шохин, когда компании из-за сложной ситуации в экономике стали откладывать свои инвестиционные планы.

По прогнозу РСПП, снижение инвестиций в основной капитал России достигнет около 1,5%. «Опасность заключается в том, что свято место пусто не бывает, и ниши могут заполнить те же китайские экспортеры оборудования, и готовой продукции, и так далее»,— сказал Александр Шохин. Он пошутил, что с «такими мыслями» инвестиционную активность в стране не поднять.