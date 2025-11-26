Воронежский тепличный комбинат пытаются продать дороже на полмиллиарда

Воронежский тепличный комбинат снова выставил на аукцион земельный участок площадью 73,2 га и имущество на нем. Об этом сообщается в документации, размещенной на площадке для торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран территория Воронежского тепличного комбината

Фото: пресс-служба территория Воронежского тепличного комбината

Фото: пресс-служба

Предыдущий аукцион, прошедший в мае, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. В этот раз собственник повысил начальную стоимость лота с 2 млрд до 2,5 млрд руб. Шаг аукциона — 125 млн рублей. Результаты рассмотрения заявок будут объявлены 16 января 2026 года.

В описании лота указано, что к территории подведены инженерные коммуникации — системы газо- и электроснабжения, водопровод и канализация. Резервируемая максимальная мощность электроэнергии составляет 5 242 кВт.

Согласно данным публичной кадастровой карты, стоимость данного участка на улице Тепличная в микрорайне Тенистый составляет 7,1 млн руб., а расположено здесь более 40 различных объектов недвижимости.

Попытки реализовать этот имущественнный комплекс предпринималась и ранее. Летом 2024 года тот же участок выставлялся на торги по цене 5,12 млрд руб. Воронежские общественные организации еще в конце 2022 года сообщали о возможной продаже земли сельскохозяйственного производственного кооператива «Воронежский тепличный комбинат». Так, председатель СПК Алексей Шмойлов заявлял, что проводил собрание членов кооператива и ставил их в известность о планах по «привлечению инвесторов». Собеседник «Ъ-Черноземье», знакомый с деятельностью предприятия, указывал, что настроения собственников комбината «скорее пессимистичные». По его словам, руководство кооператива отмечает дефицит рабочих, существенную конкуренцию со стороны крупных тепличных холдингов, а также низкий спрос на тепличные овощи в Воронежской области, где многие жители имеют личные подсобные хозяйства, а остальным достаточно продукции, представленной на местных рынках.

Анна Швечикова