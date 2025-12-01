«Нерешенные вопросы остались»

Большой переговорный день: в Майами встретились делегации Украины и США. Затем спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф пообщался по телефону с президентом Владимиром Зеленским, его французским коллегой Эмманюэлем Макроном, а также британским премьером Киром Стармером. Уже во вторник, 2 декабря, Уиткоффа ждут в Кремле. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что эта неделя может стать решающей.

США и Украина провели переговоры в Майами, на территории элитного гольф-клуба Shell Bay, принадлежащего спецпосланнику Стиву Уиткоффу. Они длились пять часов. Участники отведали изысканные блюда украинской кухни, включая наваристый борщ. Разговор был сложный, но без агрессии. Это заметно даже по протокольному фото. Лица сидящих за столом — упомянутого Уиткоффа, госсекретаря Марко Рубио и зятя президента Трампа Джареда Кушнера — особого оптимизма не излучали. Также необходимо отметить, что украинскую делегацию вместо ушедшего в отставку главы офиса Зеленского Андрея Ермака возглавлял секретарь Совбеза Рустем Умеров.

Камень преткновения — территориальный вопрос и гарантии безопасности. Вот и вся конкретика, которая есть на сегодняшний день. Теперь Уиткоффа ждут в Кремле. Предполагается, что он привезет уже согласованный мирный план, а не набор идей, как это выглядело раньше. Главное заключается в том, что эта неделя может стать определяющей. Что скажет в итоге Дональд Трамп: чью сторону примет, будет давить на Украину или на Россию, отменит ли поставки оружия Киеву или ничего в итоге не решит, но объявит о большом успехе переговоров благодаря своим собственным усилиям? Последний вариант видится наиболее вероятным.

Владимир Зеленский тем временем прибыл в Париж. Цель понятна: европейская поддержка сейчас для него важна как никогда. Союзники между тем в очередной раз пытаются решить судьбу замороженных российских активов. Процесс идет непросто. К слову, у Трампа свое видение этой проблемы. Так что возникает угроза очередного непонимания между Старым и Новым Светом. Известно, что Зеленский просил аудиенции у Трампа и не получил ее. Перед выездом в Москву спецпосланник Уиткофф провел телефонный разговор с Зеленским, Макроном, Стармером и Умеровым. Это говорит о том, что нерешенные вопросы остались, и к их решению подключились непосредственно европейские лидеры. И общаются они с Уиткоффом, а не с Трампом, что, в общем, не совсем по рангу.

Скорее всего, на Уиткоффа пытаются повлиять, чтобы он не сильно шел на уступки Кремлю. Его и так называют пророссийским.

Зеленский дает понять, что выступает за скорейшее завершение боевых действий. В целом приходится вновь повторяться, ничего тут не поделаешь. Чудеса, конечно, случаются, но оптимизма на сегодня немного: мало что указывает на возможность прорыва. Впрочем, может быть, у Трампа есть свой туз в рукаве, он же славится своей непредсказуемостью. Вдруг есть некий секретный план или какое-нибудь нестандартное решение. На это и понадеемся.

Дмитрий Дризе