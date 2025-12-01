В результате атаки БПЛА в Каспийске пострадала несовершеннолетняя
В Каспийске во время атаки БПЛА ранения получила 12-летняя школьница. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Врачи Детской республиканской клинической больницы занимаются лечением девочки, пострадавшей в результате атаки БПЛА в Каспийске. Ребенок 12 лет получил легкое, непроникающее ранение грудной клетки»,— отметили в ведомстве.
Жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.
Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», атака БПЛА в Дагестане была предотвращена утром 1 декабря.