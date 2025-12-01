В Омске появился мурал к 75-летию хоккея в городе

Хоккейный клуб «Авангард» и букмекерская компания FONBET подготовили масштабный стрит-арт. Он посвящен 75-летию омского хоккея. Украшен был подземный переход, ведущий к «G-Drive-Арене». На его стенах изображены люди, символизирующие разные эпохи хоккея в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: FONBET Фото: FONBET

50-метровый арт открывается рисунком, посвященном эпохе 50-х годов прошлого столетия, когда омская команда носила название «Спартак». В 1960-е годы город представлял «Аэрофлот», за который выступал знаменитый защитник Виктор Блинов, ставший уже после переезда в московский «Спартак» олимпийским чемпионом Гренобля. В настоящее время его именем назван предсезонный хоккейный турнир, который ежегодно принимает Омск. До начала 1980-х команда еще четырежды меняла названия: она именовалась «Каучук», «Химик» и «Шинник» и, наконец, «Авангард».

Часть арта, посвященная концу XX века, снабжена портретом Леонида Киселева — фигуры, без упоминания которой невозможно рассказать о взлете омского клуба. Пост главного тренера «Авангарда» он занимал с 1988-го по 1998-й. За это время ему удалось поднять команду из второй лиги в элитный дивизион, а в 1996 году завоевать с ней бронзовые медали чемпионата России. Помимо этого, он основал детско-юношескую спортивную школу «Авангард». Рядом с его портретом изображен СКК имени Блинова — арена, на которой «Авангард» до середины нулевых годов проводил домашние матчи; можно сказать, сакральное для большинства омичей сооружение. Сейчас комплекс реконструируют, ожидается, что его откроют до конца 2025 года.

Наиболее насыщенная часть арта повествует об эпохе 2000-х годов, самом «урожайном» для омского хоккея периоде. Здесь — два крупных трофея: за победу в чемпионате России (2004) и в Кубке европейских чемпионов (2005), взятые под руководством Валерия Белоусова. Рядом — портреты главных бомбардиров того «Авангарда», Максима Сушинского и Дмитрия Затонского. Чуть дальше — изображение чеха Яромира Ягра — пожалуй, самого знаменитого легионера из когда-либо игравших в Омске.

Следующие полтора десятилетия запомнились омичам не только большими поражениями в шаге от триумфа (команда уступила в двух финалах Кубка Гагарина: в 2012-м московскому «Динамо», в 2019-м — ЦСКА), но и тяжелыми утратами. Хоккейный вундеркинд Алексей Черепанов, сердце которого остановилось в 2008 году по ходу матча против чеховского «Витязя» — тоже часть истории, рассказанной на стене подземного перехода. И Александр Вьюхин, погибший вместе с партнерами по ярославскому «Локомотиву» в авиакатастрофе на старте сезона-2011/12 — тоже ее часть. Он брал с «Авангардом» серебро чемпионата России и бронзу Континентального кубка.

А наиболее свежий отрезок истории омского хоккея связан с долгожданной победой в play-off Континентальной хоккейной лиги. Пусть она была добыта вдали от дома, в то время, когда клуб, лишившись собственной арены, был вынужден принимать соперников в Балашихе. Кубок Гагарина покорился «Авангарду» в 2021 году, когда его тренировал канадец Боб Хартли. Среди героев того состава создатели мурала решили выделить Дамира Шарипзянова. В самой концовке шестого матча финальной серии против ЦСКА этот защитник заблокировал три броска оппонентов и помог своей команде выстоять в двойном меньшинстве, удержать счет 1:0 и выиграть трофей. А через несколько лет он стал капитаном команды.

Арнольд Кабанов