Костин предложил отнести банки маркетплейсов к системообразующим

Глава ВТБ Андрей Костин предложил отнести банки крупных маркетплейсов к системообразующим. По его мнению, вопрос можно рассмотреть при доработке закона «О платформенной экономике».

«Финансовые институты, принадлежащие маркетплейсам, отнести к разряду системообразующих банков по всем параметрам, поскольку по охвату клиентуры они значительно превосходят и ВТБ, и Альфа-банк, может, только Сбербанку уступают»,— сказал Андрей Костин на Международном банковском форуме в Сочи (цитата по ТАСС).

31 июля президент Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике, который также известен как «закон о маркетплейсах». Он вступит в силу с 1 октября 2026 года. По мнению Андрея Костина, закон приняли «в достаточно сыром виде».

