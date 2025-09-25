Костин предложил отнести банки маркетплейсов к системообразующим
Глава ВТБ Андрей Костин предложил отнести банки крупных маркетплейсов к системообразующим. По его мнению, вопрос можно рассмотреть при доработке закона «О платформенной экономике».
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Финансовые институты, принадлежащие маркетплейсам, отнести к разряду системообразующих банков по всем параметрам, поскольку по охвату клиентуры они значительно превосходят и ВТБ, и Альфа-банк, может, только Сбербанку уступают»,— сказал Андрей Костин на Международном банковском форуме в Сочи (цитата по ТАСС).
31 июля президент Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике, который также известен как «закон о маркетплейсах». Он вступит в силу с 1 октября 2026 года. По мнению Андрея Костина, закон приняли «в достаточно сыром виде».
