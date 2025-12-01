Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

«Барселона», вперед

Сыграв вничью третий матч подряд, «Реал» уступил лидерство в чемпионате Испании главному сопернику

Одним из самых занятных сюжетов конца осени в европейском футболе стал сюжет испанский. Только что, казалось, уверенно двигавшийся к чемпионскому титулу «Реал» вдруг забуксовал так, что трижды подряд сыграл вничью с неприметными соперниками, а впереди него очутилась «Барселона».

Матч «Реала» и «Жироны»

Матч «Реала» и «Жироны»

Фото: Albert Gea / Reuters

Матч «Реала» и «Жироны»

Фото: Albert Gea / Reuters

Матч, который «Реал» в рамках 14-го тура чемпионата Испании провел в последний день осени на выезде против «Жироны», оказался невероятно мощным информационным поводом для всех испанских медиаресурсов поговорить о мадридском клубе. В Marca — подробный анализ игры от его легенды Хорхе Вальдано с кучей не слишком лестных для гостей замечаний. В Mundo Deportivo — интервью знаменитого когда-то испанского вратаря Сантьяго Канисареса, выступавшего и за «Реал», в котором яда еще больше: «Нельзя играть все время стоя… Нужно создавать свободные пространства… Нужны передачи в касание». В As — размышления на тему, грозит ли сейчас отставка Хаби Алонсо, назначенному летом на освобожденный Карло Анчелотти тренерский пост. Но нет, вроде не грозит — по крайней мере, немедленная. Президент «Реала» Флорентино Перес по-прежнему ему доверяет.

А все из-за сущей, на первый взгляд, ерунды. Ну разошлись миром — 1:1 — с «Жироной». Ну ничью пришлось, строго говоря, вырывать, отыгрываясь, а отыгрались лишь благодаря пенальти. Ну футбол на протяжении большей части встречи был так себе — и в самом деле не за что зацепиться. Но, в конце концов, такие срывчики у всех бывают, в том числе у великих клубов. Не катастрофа же. О каких отставках вообще можно рассуждать?!

Но в данном случае страсти закономерны, потому что все, кого они охватили, вспоминают, конечно, о том, что было совсем недавно.

А недавно, буквально несколько недель назад, «Реал» представлялся клубом, который уверенно, уже ничем с пути не свернуть, движется к большим свершениям. К чемпионскому титулу — так точно.

Игра идет, «Барселона», единственный, по сути, конкурент, в El Clasico повержена, отрыв от нее в первенстве вырос до пяти очков. А это по меркам соперничества двух испанских гигантов — дистанция огромная.

И вдруг в ноябре начинается что-то нехорошее. В Лиге чемпионов — проигрыш «Ливерпулю» и победа над «Олимпиакосом». Но какая победа: со счетом 4:3 благодаря исключительно озарению Килиана Мбаппе, забившего все четыре гола.

Матч «Реала» и «Жироны»

Матч «Реала» и «Жироны»

Фото: Albert Gea / Reuters

Матч «Реала» и «Жироны»

Фото: Albert Gea / Reuters

А в первенстве три подряд ничьи. И тут важно — с кем. «Райо Вальекано» и «Эльче» застряли в серединке турнирной таблицы. У «Жироны» дела сейчас еще хуже. Она — третья с конца, в «зоне вылета». И никого из этих ничем не примечательных соперников «Реал» не сумел одолеть, пропустив на верхнюю строчку «Барселону». И ссылки на травмы, которых у мадридцев и вправду осенью было многовато, работают скверно. Все-таки с той же «Жироной» мучилась команда с Килианом Мбаппе, Винисиусом, Джудом Беллингемом, Тибо Куртуа, Федерико Вальверде, Орельеном Чуамени. По идее не должна она быть такой незадачливой и невыразительной.

А обостряет ощущения запись, оставленная Мбаппе в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) после этого матча: «Нам нужно менять динамику и показать, что мы команда». Что это, как не признание кризиса, который, правда, если измерять его отставанием от лидера, еще не то чтобы серьезный. От «Барселоны» «Реал» отделяет всего балл.

Алексей Доспехов

Новости компаний Все