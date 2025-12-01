«Барселона», вперед

Одним из самых занятных сюжетов конца осени в европейском футболе стал сюжет испанский. Только что, казалось, уверенно двигавшийся к чемпионскому титулу «Реал» вдруг забуксовал так, что трижды подряд сыграл вничью с неприметными соперниками, а впереди него очутилась «Барселона».

Матч, который «Реал» в рамках 14-го тура чемпионата Испании провел в последний день осени на выезде против «Жироны», оказался невероятно мощным информационным поводом для всех испанских медиаресурсов поговорить о мадридском клубе. В Marca — подробный анализ игры от его легенды Хорхе Вальдано с кучей не слишком лестных для гостей замечаний. В Mundo Deportivo — интервью знаменитого когда-то испанского вратаря Сантьяго Канисареса, выступавшего и за «Реал», в котором яда еще больше: «Нельзя играть все время стоя… Нужно создавать свободные пространства… Нужны передачи в касание». В As — размышления на тему, грозит ли сейчас отставка Хаби Алонсо, назначенному летом на освобожденный Карло Анчелотти тренерский пост. Но нет, вроде не грозит — по крайней мере, немедленная. Президент «Реала» Флорентино Перес по-прежнему ему доверяет.

А все из-за сущей, на первый взгляд, ерунды. Ну разошлись миром — 1:1 — с «Жироной». Ну ничью пришлось, строго говоря, вырывать, отыгрываясь, а отыгрались лишь благодаря пенальти. Ну футбол на протяжении большей части встречи был так себе — и в самом деле не за что зацепиться. Но, в конце концов, такие срывчики у всех бывают, в том числе у великих клубов. Не катастрофа же. О каких отставках вообще можно рассуждать?!

Но в данном случае страсти закономерны, потому что все, кого они охватили, вспоминают, конечно, о том, что было совсем недавно.

А недавно, буквально несколько недель назад, «Реал» представлялся клубом, который уверенно, уже ничем с пути не свернуть, движется к большим свершениям. К чемпионскому титулу — так точно.

Игра идет, «Барселона», единственный, по сути, конкурент, в El Clasico повержена, отрыв от нее в первенстве вырос до пяти очков. А это по меркам соперничества двух испанских гигантов — дистанция огромная.

И вдруг в ноябре начинается что-то нехорошее. В Лиге чемпионов — проигрыш «Ливерпулю» и победа над «Олимпиакосом». Но какая победа: со счетом 4:3 благодаря исключительно озарению Килиана Мбаппе, забившего все четыре гола.

А в первенстве три подряд ничьи. И тут важно — с кем. «Райо Вальекано» и «Эльче» застряли в серединке турнирной таблицы. У «Жироны» дела сейчас еще хуже. Она — третья с конца, в «зоне вылета». И никого из этих ничем не примечательных соперников «Реал» не сумел одолеть, пропустив на верхнюю строчку «Барселону». И ссылки на травмы, которых у мадридцев и вправду осенью было многовато, работают скверно. Все-таки с той же «Жироной» мучилась команда с Килианом Мбаппе, Винисиусом, Джудом Беллингемом, Тибо Куртуа, Федерико Вальверде, Орельеном Чуамени. По идее не должна она быть такой незадачливой и невыразительной.

А обостряет ощущения запись, оставленная Мбаппе в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) после этого матча: «Нам нужно менять динамику и показать, что мы команда». Что это, как не признание кризиса, который, правда, если измерять его отставанием от лидера, еще не то чтобы серьезный. От «Барселоны» «Реал» отделяет всего балл.

