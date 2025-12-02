Чемпионат Испании по футболу
14-й тур. «Реал Сосьедад»—«Вильярреал» 2:3 (Солер, 60; Барренечеа, 87 — Айосе Перес, 31; Молейро, 57, 90+5). «Севилья»—«Бетис» 0:2 (Форнальс, 54; Альтмира, 68). «Сельта»—«Эспаньол» 0:1 (Кике, 86). «Жирона»—«Реал» 1:1 (Унаи, 45 — Мбаппе, 67 (пен.)). «Барселона»—«Алавес» 3:1 (Ямаль, 8; Ольмо, 26, 90+3 — Пабло Ибаньес, 1). «Атлетико»—«Овьедо» 2:0 (Сёрлот, 16, 26).
Положение команд. 1. «Барселона» — 34 очка. 2. «Реал» — 33. 3. «Вильярреал» — 32. 4. «Атлетико» — 31. 5. «Бетис» — 24. 6. «Эспаньол» — 24.