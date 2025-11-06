Мясо не добрало в весе

Снижение розничных продаж свинины вынудило производителей снизить оптовые цены на часть своей продукции за неделю на 1–3%. Российские потребители осенью традиционно снижают потребление мяса, а также переходят на более дешевую курятину. Из-за уменьшения цен производители рискуют столкнуться с дополнительным сокращением рентабельности бизнеса.

Как следует из еженедельного мониторинга аналитической компании Ntech, по итогу 44-й недели (27 октября — 2 ноября) стоимость свиной полутуши снизилась на 1% к предыдущей неделе, до 216 руб. за кг. Также цены снижаются и на остальные отруба: окорок — на 2%, до 308 руб. за кг, лопатка — на 2%, до 303 руб., грудинка — на 2%, до 242 руб., карбонат — на 3%, до 310 руб., шея — на 1%, до 385 руб. За последний месяц коррекция цен достигает 5–10% в зависимости от части тушки.

Ранее на рынке наблюдался длительный рост стоимости свинины. Как ранее сообщал “Ъ”, к началу июля свинина в России в опте подорожала на 12–30% в зависимости от части туши. Это было связано в том числе с увеличившимся спросом на это мясо со стороны перерабатывающих предприятий, производящих, в частности, колбасные изделия.

Наибольшим спросом мясо пользуется летом — в период шашлыков и пикников, в то время как перед новогодними праздниками традиционно наступает сезонное затишье, поясняет партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. В агроконсалтинговом агентстве AD Libitum также говорят, что снижение цен связано с сезонным фактором, который сильнее всего проявляется в октябре-ноябре. Осенью обычно растет предложение свинины на рынке, так как в этот период увеличивается убой скота, поясняют там.

Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт» Дмитрий Краснов говорит, что текущая коррекция цен не выходит за рамки нормы. По его оценке, свинина все еще дороже примерно на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин говорит, что для оптового рынка мяса скачки цен — это обычная ситуация. На потребителях она вряд ли скажется, так как розничная торговля избегает резких колебаний цен, заключая с поставщиками долгосрочные контракты или же не реагируя на сиюминутные изменения на оптовом рынке, считает эксперт.

Среди других факторов Альбина Корягина выделяет снижение покупательной способности. По ее подсчетам, розничная цена на свинину значительно выросла за последние годы: с января 2021 года к ноябрю 2025 года свинина подорожала на 48%, до 400,13 руб. за кг, свинина бескостная — на 42%, до 508,07 руб.

В связи с этим свинина становится товаром, от которого частично отказываются в пользу более дешевых животных белков, включая курицу, добавляет она.

Согласно подсчетам оператора фискальных данных «Такском», продажи свинины в натуральном выражении в сентябре-октябре 2025 года упали на 9% год к году, до 17,9 млн упаковок. В то же время продажи в денежном выражении выросли на 6% год к году. Впрочем, на российском рынке сейчас наступил период охлаждения спроса со стороны потребителей на продукты питания (см. “Ъ” от 30 октября). По подсчетам сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), в январе—сентябре число покупок в продуктовых магазинах выросло лишь на 3,5%, хотя еще в начале года рост был около 6%.

Снижение цен может создавать дополнительные риски для свиноводов, рентабельность которых сейчас снижается, замечает госпожа Корягина. По ее словам, у отраслевых компаний значительно растут издержки в том числе из-за дорогих кредитов. По оценкам Neo, если в январе—марте 2024 года рентабельность выращивания свиней на мясо составляла 25,79%, то в январе—марте 2025 года — 21,79%. По итогу текущего года, скорее всего, этот показатель еще снизится, не исключает Альбина Корягина. Текущая ситуация на рынке свинины отражает классический цикл перепроизводства, усугубленный высокой инфляцией издержек, заключает эксперт.

Владимир Комаров, Мария Бархатова