Безвиз между Россией и Саудовской Аравией начнет действовать в начале 2026 года

Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может заработать в начале 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, Москва и Эр-Рияд в ближайшее время проработают запуск прямых рейсов двух–трех российских авиакомпаний в Саудовскую Аравию.

«Юридически сейчас пройдут процедуры после подписания по обмену нотами и вступлению в силу этого документа (соглашения о безвизе.— "Ъ")»,— сказал господин Новак в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что страны будут расширять число направлений прямых рейсов — авиакомпании начнут летать из Саудовской Аравии не только в Москву, но и другие российские города. Стороны договорились подготовить документы о развитии авиасообщения к апрелю.

Александр Новак подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Саудовской Аравией в области сельского хозяйства, в частности в наращивании поставок российского зерна и мясной продукции. Кроме того, Россия предложила начать поставки СПГ в Саудовскую Аравию. Другие направления сотрудничества — сфера ТЭК и разработка нефти, добавил вице-премьер.

Соглашение о взаимной отмене виз Россия и Саудовская Аравия подписали 1 декабря. Сейчас прямые рейсы между Эр-Риядом и Москвой совершают две саудовские авиакомпании — Flynas и Saudia. Первый регулярный рейс между двумя странами Flynas выполнила 1 августа.