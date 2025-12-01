Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
РФС передал дочери Никиты Симоняна золотую медаль Героя Труда России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов передал Виктории Симонян — дочери олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна — награду и сопроводительные документы к званию Героя Труда России.

Звание Героя Труда было присвоено господину Симоняну 10 октября 2025 года «за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола». Эта государственная награда является второй по статусу в РФ после Героя России.

Никита Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. В составе сборной СССР он завоевал золотую медаль Олимпийских игр 1956 года. В 1958 году футболист стал автором первого гола команды СССР на чемпионатах мира. Вместе с московским «Спартаком» Никита Симонян четырежды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок СССР. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 160 голов.

В качестве тренера Никита Симонян возглавлял «Спартак», одесский «Черноморец», ереванский «Арарат» и сборную СССР. С 1992 года и до конца жизни он занимал пост первого вице-президента РФС.

О прощании с Никитой Симоняном — в материале «Ъ» «Красным по белому».

Таисия Орлова

Фотогалерея

Прощание с лучшим бомбардиром «Спартака»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Церемония прошла на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе московского «Спартака»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Футболист Никита Баженов с портретом Никиты Симоняна

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В составе сборной СССР Никита Симонян завоевал золотую медаль Олимпийских игр 1956 года. В 1958 году футболист стал автором первого гола команды СССР на чемпионатах мира

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Родственники Никиты Симоняна на церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Министр спорта России Михаил Дегтярев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ректор Академии футбола и вратарского искусства Ринат Дасаев (в центре) на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Советник президента РФ, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гости церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Бизнесмен Алимжан Тохтахунов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Президент РФС, председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Футбольный тренер Валерий Газаев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Тренер по футболу Юрий Семин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Цветы на церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Футболист Дмитрий Булыкин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Церемония прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Вместе с московским «Спартаком» Никита Симонян четырежды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок СССР

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Футболист до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории «Спартака», на его счету 160 голов. С 1992 года и до конца жизни он занимал пост первого вице-президента РФС

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Портрет бывшего игрока футбольного клуба «Спартак» и сборной СССР

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

