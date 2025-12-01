РФС передал дочери Никиты Симоняна золотую медаль Героя Труда России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов передал Виктории Симонян — дочери олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна — награду и сопроводительные документы к званию Героя Труда России.

Звание Героя Труда было присвоено господину Симоняну 10 октября 2025 года «за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола». Эта государственная награда является второй по статусу в РФ после Героя России.

Никита Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. В составе сборной СССР он завоевал золотую медаль Олимпийских игр 1956 года. В 1958 году футболист стал автором первого гола команды СССР на чемпионатах мира. Вместе с московским «Спартаком» Никита Симонян четырежды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок СССР. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 160 голов.

В качестве тренера Никита Симонян возглавлял «Спартак», одесский «Черноморец», ереванский «Арарат» и сборную СССР. С 1992 года и до конца жизни он занимал пост первого вице-президента РФС.

О прощании с Никитой Симоняном — в материале «Ъ» «Красным по белому».

Таисия Орлова