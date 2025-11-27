Красным по белому

Отечественный футбол простился с одним из главных своих титанов красно-белыми — цветов клуба, который он, добившийся грандиозных успехов в разных городах и на разных постах, все равно всегда считал родным,— букетами гвоздик и слезами даже тех спартаковских болельщиков, кто о его таланте знал только по рассказам дедушек. За тем, как 27 ноября на «Лукойл Арене» провожали великого бомбардира, тренера и руководителя Никиту Симоняна, наблюдал специальный корреспондент “Ъ” Алексей Доспехов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Симонян оказался дорог очень разным поколениям футбольных болельщиков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Никита Симонян оказался дорог очень разным поколениям футбольных болельщиков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Это было, конечно, какое-то очень необычное и очень цепляющее сочетание цветов, достойное кисти Рене Магритта. Хмурое, темно-серое московское утро — и вспыхивающие тут и там яркие огоньки: красно-белые шарфы и красно-белые букеты гвоздик. Просто просили составить букет так, чтобы тех и других было поровну. С ними шли от метро, огибая статую гладиатора, к «Лукойл Арене». С ними стояли перед входом на нее, переговариваясь с друзьями или глядя на огромный портрет Никиты Симоняна на фасаде: поднятые вверх и сцепленные руки. Так отмечают большие победы. Что отмечал он, когда фотограф поймал кадр, не угадать.

В продлившейся 99 лет жизни Симоняна побед было много. Большая часть — все-таки в клубе, который сейчас играет на этом стадионе.

Его уход заставил вспомнить: хотя Симонян, с 1990-х первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС), давно принадлежал, безусловно, всему футболу, «Спартак» оставался для титана особенной командой, родной.

«Красно-белый внутри» — так ведь про него, кажется, сказал Николай Старостин, старший из братьев, эту команду придумавших.

Они были, как правило, тихими — люди в шарфах и с букетами,— погруженными в себя. Совсем не такими, какими бывают в дни матчей «Спартака». А в некоторых совершенно нетрудно было распознать фанатов с огромным стажем — даже если снять шарфик, все равно останется что-то выдающее с головой в повадках. Пришли как домой.

Алексей рассказывал, что за «Спартак» болеет с 1979 года — с того сложного периода, когда тот вылетал из высшей в первую лигу, возвращался обратно. Он, понятно, не застал Никиту Симоняна в деле — ни как футболиста, ни как тренера. Играть за «Спартак» Симонян закончил на излете 1950-х, тренировать его — в начале 1960-х. Но для Алексея он все равно, кажется, значил столько, сколько не значит никто из нынешних спартаковцев: «Никита Павлович? Мы с ним вставали, с ним шли на стадион… Как отец… Понимаете, о чем я? Честно, трудно слова подбирать. Великий человек. Второй после Старостиных».

У Валерия, еще одного мужчины, скажем так, чуть старше средних лет, болельщицкий стаж оказался даже солиднее: «55 лет, представляете? Все это время с командой…» Представить было не так просто.

Валерий жалел, что когда-то не успел — обстоятельства помешали — проститься с «Федором Федоровичем», то есть с Федором Черенковым, любимым для всех, кто верен «Спартаку», игроком из 1980-х, который ушел безумно рано, в 2014 году. Проститься с Никитой Симоняном он был обязан. И обязан был объяснить, почему таких, как Никита Симонян, нет и не будет. «Олимпийский чемпион, капитан, тренер, лучший бомбардир. 160 голов за "Спартак". А вы знаете, сколько из них с пенальти? Два. Всего два! А то, что никогда красных карточек не получал, знаете? Это не мимолетная звезда,— убеждал меня собеседник, имея в виду звезд современных, пусть убеждать не имело смысла.— Это символ! Не футбола — страны! И скромность. Он ведь не хотел, чтобы на спартаковском стадионе что-то называли его именем. Но будет и трибуна Симоняна, и памятник… На таких надо равняться».

Я заметил, что ему стало трудно говорить. Валерий признался: «Да, слезы… Простите, не могу сдержаться. Несколько дней назад же видел, как он интервью давал». Он имел в виду, что и в самом деле несколько дней назад Никита Симонян, которому в октябре исполнилось 99 лет, выглядел очень бодрым, работал, общался с телевизионщиками. Вечным он выглядел. Все внезапно случилось.

Мы уже попрощались, когда он, словно вспомнив о чем-то очень важном, окликнул меня:

«Я вот что думаю. Боженька, наверное, посмотрел на него и решил: "Никита, сто лет, юбилей — это здорово. Но ты, согласись, прожил прекрасную жизнь, а теперь нужен мне здесь. Надо же кому-то тренировать молодежь"».

Молодежь тем временем появлялась у стадиона. Парни, девушки. Супружеская чета вела мальчика лет десяти. Все, естественно, в шарфах. Нет, и им, сегодняшнему поколению, Никита Симонян был дорог. И он был дорог не только России.

Я заметил непохожего на остальных, хотя бы потому, что был без шарфа, зато в кожаной куртке и кожаной кепке, будто родом из иной, прежней эпохи, человека: «Мимино», «Кавказская пленница». Догадка подтвердилась. Армен Закарян, болельщик ереванского «Арарата», рванул из Армении в Москву, как только узнал, что Никита Симонян, сотворивший с его любимым клубом, куда ушел из «Спартака», настоящее футбольное чудо, умер.

Его память в подробностях сохранила картинки молодости. Осень 1973 года, военная часть в Минске, и он упрашивает старшину разрешить ему посмотреть по телевизору финал Кубка СССР: «Арарат» играет против киевского «Динамо». Старшина угрожает гауптвахтой, но солдатам наплевать, пусть наказывают как хотят, такое все равно нельзя пропустить: «И Лобановский, дурак, убирает в конце на скамейку Блохина, а Левон Иштоян сравнивает счет на 90-й…» А дальше — ощущение невероятного счастья. А вскоре — новая его порция, когда «Арарат» вслед за кубком берет золото чемпионата, опережая тех же страшных киевлян. И гуляющий семь дней Ереван: «Семь дней, я не ошибаюсь».

Кое с чем Армен Закарян — время берет свое — все же напутал. Тренировал «Динамо» и сажал на скамейку запасных лидера его нападения Олега Блохина, конечно, не Валерий Лобановский, а Александр Севидов. Это после того сезона Лобановского позвали в Киев. Так вышло, что Никита Симонян со своим волшебным «Араратом» его, превратившегося в конце концов в великого тренера, назначил…

Фотогалерея Легенда советского футбола Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Никакой гимнастики. Секрет долголетия — мои гены»

Никита Павлович (Мкртич Погосович) Симонян родился 12 октября 1926 года в Армавире. В 1963 году окончил в Москве Государственный центральный институт физической культуры. Заниматься футболом начал в 1940 году под руководством тренера Шоты Ломинадзе Фото: Л.Беляев и Л.Доренский / ТАСС В 1944 году начал играть за сухумское «Динамо». С 1946 года выступал за московские «Крылья Советов». В 1949-1959 годах — за московский «Спартак». Трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР (1949, 1950, 1953)

На фото: футболисты Никита Симонян (справа) и Анатолий Порхунов катаются на верблюде Фото: Николай Драчинский / Фотоархив журнала «Огонек» «Это, с одной стороны, приятно, что рекорд держится, но, с другой стороны, пора его и побить»

В составе московского «Спартака» четыре раза становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды обладателем Кубка СССР (1950, 1958). Выступая за столичный клуб — забил 160 голов. До сих пор остается лучшим бомбардиром в истории команды Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В 1954 году начал играть за сборную СССР. Выступал за национальную команду до 1958 года, был капитаном. В 1956 году в составе сборной стал победителем на Олимпийских играх в Мельбурне

На фото: Сборная СССР по футболу, Никита Симонян пятый слева во втором ряду Фото: Валентин Мастюков/ТАСС В 1958 году в матче против Англии забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Всего в составе национальной команды Никита Симонян провел 20 матчей и стал автором 10 голов Фото: PA Images / Alamy Stock Photo / ТАСС «Всегда моим принципом было, что лучше уйти самому, нежели ждать, пока тебя попросят»

В 1959 году завершил свою спортивную карьеру и стал тренером. В 1960-1965 и 1967-1972 годах был наставником московского «Спартака». Тренировал ереванский «Арарат» в 1973-1974 и 1984-1985 годах, сборную СССР — в 1977-1979 годах. В 1980-1981 был главным тренером одесского «Черноморца» Фото: Игорь Уткин/ТАСС «Я не могу не быть счастливым, потому что чего-то достиг в жизни»

Под руководством Никиты Симоняна «Спартак» дважды становился чемпионом СССР (1962, 1969) и трижды обладателем кубка СССР (1963, 1965, 1971). С «Араратом» взял чемпионство и кубок в 1973 году Фото: Александр Абаза / МАММ / МДФ С 1986 по 1990 год Симонян был начальником сборной СССР. В 1990-1991 годах был первым заместителем председателя Федерации футбола СССР. С февраля 1992 по декабрь 1998 года занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Фото: Игорь Уткин / ТАСС С декабря 1998 по январь 2002 года занимал пост вице-президента РФС. В 2002-2005 годах входил в состав Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту. В 2003-2004 был начальником сборной России по футболу

На фото: Никита Симонян и президент FIFA Йозеф Блаттер (справа), 2005 год Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото В январе 2002 года был снова избран первым вице- президентом РФС. Занимает этот пост и сейчас. Кроме того, является членом бюро исполкома, председателем технического комитета и комиссии по персональным стипендиям РФС

На фото: Никита Симонян (слева) и президент РФ Владимир Путин на стадионе «Открытие-Арена» в Тушино Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото «Надеюсь еще принести пользу российскому футболу»

Исполнял обязанности президента Российского футбольного союза с 24 ноября 2009 по 3 февраля 2010 года, с 25 июня по 3 сентября 2012 года и с 31 мая по 2 сентября 2015 года Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото «Eсли доживу до великого трофея, который, надеюсь, выиграет сборная России на Евро, чемпионате мира или Олимпийских играх, — я буду самым счастливым человеком на Земле»

На фото Никита Симонян (слева) и бразильский футболист Пеле на приеме перед жеребьевкой чемпионата мира по футболу 2018 года Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Никита Симонян награжден орденами Дружбы, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» III (2000) и IV степеней (2011) и другими наградами. Он является автором книги «Футбол — только ли игра?». В художественных фильмах образ футболиста встречается в сериале «В созвездии Стрельца» (2018) и фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019) Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Следующая фотография 1 / 13 «Никакой гимнастики. Секрет долголетия — мои гены»

Пошел дождь, а спартаковские стюарды открыли наконец проход внутрь «Лукойл Арены». Выстроилась очередь. Какой-то парень вдруг громко, по-фанатски затянул: «Си-и-имонян! Ни-и-икита Па-а-алыч!» На него бросали злые взгляды: «заряды», которые обычно с удовольствием подхватывают, были на этот раз не к месту. Парень замолк.

А очередь вдоль зеленой травы газона продвигалась к установленному организаторами церемонии шатру. Гроб с Никитой Симоняном, рядом — его награды, венки: от футбольных клубов, от президента России, от Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), от Джанни Инфантино, главы Международной федерации футбола (FIFA)… И уже приличный по плотности красно-белый ковер из гвоздик. А на табло — черное-белая хроника: Симонян забивает «Торпедо», Симонян забивает Льву Яшину, Симонян забивает шведам. Дриблинг, удары с ходу и с лету.

Очередь проходила мимо статусных участников церемонии и слышала, как министр спорта РФ Михаил Дегтярев зачитывает телеграмму с соболезнованиями от Владимира Путина, а потом уже добавляет «от себя» про «мудрые советы» Никиты Симоняна. И ему они, выходит, достались. Президент РФС Александр Дюков тоже говорил о том, что Симонян «всегда был готов прийти на помощь» и «всегда бился за ту команду, в которой трудился». В последние годы это была его, Александра Дюкова, чей голос, кажется, слегка дрожал, команда.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков фиксировал, что «величие Никиты Симоняна выходило за рамки нашей страны».

Звучало имя Пеле, бразильского короля футбола. И ставя его с Симоняном в один ряд, Вячеслав Колосков не рисковал нарваться на сарказм. Известно, что Пеле уважал спартаковского форварда, считал его ровней себе.

Люди задерживались, чтобы послушать выступающих. А может, чтобы просто подольше оставаться рядом с Никитой Симоняном. Какая-то аккуратно одетая женщина лет шестидесяти пяти неотрывно смотрела на него и плакала. Нет, не родственница, обычная женщина, которая, наверное, любила футбол эпохи Симоняна или саму ту эпоху. Они, в конце концов, неотделимы друг от друга. И влажными глаза были у многих собравшихся на этом пятачке.

А на улице по-прежнему моросило. И людей с гвоздиками и шарфами, направляющихся к стадиону, по-прежнему хватало. И футболисты «Спартака» разных поколений приехали на прощание. Егор Титов с Дмитрием Аленичевым долго-долго не покидали тот самый шатер. Было видно, что не хотят покидать.

Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище. Там уже лежат его партнеры по сборной, выигравшей Олимпиаду 1956 года,— Лев Яшин, Игорь Нетто, Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов. Там могилы братьев Старостиных. Он, конечно, попал в классную команду.

Алексей Доспехов