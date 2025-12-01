ЦБ может смягчить правила для криптовалют в России из-за санкций

Банк России допускает смягчение правил обращения криптовалют в России и отход от концепции суперквалифицированных инвесторов. До конца года регулятор рассчитывает найти общую позицию с Минфином по этому вопросу. Об этом заявил первый замглавы Центробанка Владимир Чистюхин.

«Мы обсуждаем целесообразность использования "суперквалов" в новом регулировании криптоактивов», — подтвердил господин Чистюхин.

ЦБ считает возможным ослабить регулирование «не только через эту крайне узкую категорию инвесторов». Это особенно актуально в текущей ситуации, когда для россиян и российских компаний действуют ограничения «по использованию нормальных валют для осуществления платежей за рубеж», добавил замглавы регулятора.

В марте ЦБ предложил ввести на три года экспериментальный правовой режим, во время которого покупать и продавать криптовалюты смогут только «суперквалы». Этот статус получают инвесторы, чьи вложения в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб. или чьи доходы за прошлый год превысили 50 млн руб. В конце ноября замминистра финансов Иван Чебесков сообщал, что ЦБ и Минфин отходят от изначальной концепции допуска к торгам криптовалютой только особо квалифицированных инвесторов.