Минфин поддержал допуск квалифицированных инвесторов к сделкам с криптовалютой

Банк России и Минфин отходят от изначальной концепции допуска к торгам криптовалютой только особо квалифицированных инвесторов, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. При этом ограничения на такие операции все же необходимы из-за высокой волатильности цифровых валют, отметил он.

«Возможно, какая-то градация еще будет, но сейчас не готов сказать точно»,— сказал господин Чебесков во время форума Финансового университета (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, Минфин и Центробанк достигли консенсуса по большинству вопросов в области криптовалют. Сейчас дискуссия ведется на тему того, как и кому именно дать возможность совершать сделки с цифровыми валютами.

В марте Банк России предложил ввести на три года экспериментальный правовой режим, во время которого покупать и продавать криптовалюты смогут только «особо квалифицированные» инвесторы. Этот статус получат инвесторы, если их вложения в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб. или если их доходы за прошлый год превысили 50 млн руб.

Статус квалифицированного инвестора можно получить разными способами. Один из них — подтвердить средний доход за последние два года, который должен быть не менее 20 млн руб. в год. Регулятор отмечал, что допуск к сделкам только особо квалифицированых инвесторов повысит прозрачность рынка криптовалют. По оценкам Центробанка, частная криптовалюта подвержена повышенной волатильности, из-за чего инвесторы рискуют потерять средства. Допуск неквалифицированных инвесторов к криптовалютам в ЦБ считают резким шагом.