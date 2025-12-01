Песков назвал атаки ВСУ на танкеры посягательством на суверенитет Турции

Удары вооруженных сил Украины (ВСУ) по танкерам — это вопиющий случай, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал подобные атаки посягательством на суверенитет Турции.

«Это нападение, тем более в территориальных водах Турции, на коммерческие суда, на танкеры»,— уточнил господин Песков на брифинге.

28 ноября турецкое управление мореходства заявило о пожаре на танкере Kairos в Черном море из-за «внешнего воздействия». Как стало известно к концу дня, речь идет о минах или беспилотниках. Все 25 членов экипажа успешно эвакуировались. Позднее об ударе сообщил экипаж танкера Virat. На борту находились 20 человек, они отказались покидать судно. На следующий день танкер подвергся новой атаке безэкипажных катеров.

Суда шли под флагом Гамбии. Kairos следовал в Россию, направление Virat не раскрывалось. Как писал Reuters, оба танкера находятся под санкциями и входят в российский «теневой флот». «РИА Новости» со ссылкой на диписточники писало, что на суднах находились мирные граждане РФ.

МИД Турции назвал удары по танкерам угрозой для жизни людей, судоходства и окружающей среды. По данным The Guardian, Украина признала ответственность за атаку в Черном море.