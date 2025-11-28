Пожар на танкерах в Черном море мог начаться из-за внешнего вмешательства

Министр транспорта Турции Абдюлькадир Уралолглу допустил, что пожар на танкерах Kairos и Virat, следовавших в Новороссийск, мог начаться из-за подрыва на мине или удара беспилотника.

В эфире CNN-Turk господин Уралолглу уточнил, что оба судна загорелись в территориальных водах Турции. На борту Kairos находились 25 членов экипажа, на борту Virat — 20. Их эвакуировали спасатели.

Два танкера следовали из Египта в Россию под флагом Гамбии. CNN-Turk передает, что Kairos шел пустым. Как писало Reuters, оба судна находятся в санкционных списках и могут быть частью «теневого флота» России.