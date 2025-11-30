«РИА Новости»: на атакованных в Черном море танкерах были россияне

Российские граждане находились на борту танкеров Virat и Kairos, подвергшихся атакам в Черном море. Жертв в результате инцидента нет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российские дипломатические источники.

«Танкеры Virat и Kairos с мирными российскими гражданами на борту, находясь в исключительной экономической зоне Турции, несколько раз были подвергнуты целенаправленным вероломным террористическим атакам»,— заявил собеседник агентства.

Атаки на танкеры были совершены 28 ноября. Суда шли под флагом Гамбии. Kairos следовал в Россию, направление Virat не раскрывалось. Reuters со ссылкой на данные LSEG писало, что оба танкера находятся под антироссийскими санкциями и входят в «теневой флот» РФ.

По версии турецких властей, танкеры были подорваны минами или атакованы беспилотниками. Пожар на Kairos был потушен днем 30 ноября, сообщало министерство транспорта и инфраструктуры Турции. Буксировка Virat продолжается. Его должны пришвартовать в Тюркели 1 декабря.