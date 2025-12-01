Горелкин: утечка дипломатических переговоров стала триггером для блокировки WhatsApp

Утечка дипломатических переговоров стала дополнительным триггером для ускорения «крайних мер» в отношении WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), о которых Роскомнадзор предупреждал на прошлой неделе. Об этом заявил первый зампред комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин.

«По моей информации, дополнительным (но важным) триггером для ускорения крайних мер в отношении WhatsApp стал недавний факт утечки дипломатических переговоров,— написал господин Горелкин в Telegram-канале.— Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют».

Ранее информационное агентство Bloomberg опубликовало стенограмму разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова, в котором они обсуждали возможность разработки мирного плана. Впоследствии господин Ушаков предположил в разговоре со специальным корреспондентом “Ъ” Андреем Колесниковым, что «кто-то каким-то образом может послушать» разговоры в WhatsApp. Он подчеркнул, что утечек переговоров, проходивших по закрытой связи, практически не бывает.

28 ноября Роскомнадзор заявил, что иностранный мессенджер может быть полностью заблокирован на территории России, если не начнет выполнять выдвигаемые к нему требования. «WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России»,— указано в сообщении Роскомнадзора. По данным ведомства, мессенджер используется «для организации и проведения террористических действий» и других преступлений в отношении российских граждан.

Степан Мельчаков