Песков шуткой ответил на вопрос о диалоге с США по невступлению Украины в НАТО

В Кремле не стали прямо отвечать на вопрос, содержит ли американский план по урегулированию пункт о невступлении Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не конкретизировал, кто, с позиции России, должен предоставить ей такие гарантии. Он в шуточной форме дал понять журналистам, что все эти вопросы будут обсуждаться на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые уже завтра пройдут в Москве.

«Вы предлагаете вести обсуждение с Reuters, а не с Уиткоффом? — сыронизировал господин Песков в ответ на вопрос журналиста. — В данном случае Уиткофф гораздо более импонирует».

Завтра, 2 декабря, в Москве запланированы переговоры президента России Владимира Путина с делегацией США. Стороны намерены обсудить украинское урегулирование. В Кремле отмечали, что Вашингтон информирует Москву о согласовании пунктов плана, поэтому к моменту встречи у России будет актуальная информация. Детали российская сторона не раскрывает, объясняя эту позицию нежеланием вести переговоры в мегафонном режиме.

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что представители США и Украины на переговорах в Майами 30 ноября обсудили сценарий мирного урегулирования, при котором Киев фактически лишится возможности вступить в НАТО. По словам собеседника CNN, такой вариант предполагает, что Украина де-факто не сможет стать членом НАТО по договоренности, которую должны согласовать непосредственно члены альянса и Россия. При этом Киев не будут заставлять официально и юридически отказываться от своего стремления стать частью НАТО.

30 ноября в Майами прошли переговоры США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что они прошли продуктивно, но «предстоит еще много работы». Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждение отредактированного мирного плана идет хорошо.

Анастасия Домбицкая