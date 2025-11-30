Украина проявила умеренность

Президент США Дональд Трамп примет в Вашингтоне новую переговорную команду из Киева во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым. Целью встречи объявлено согласование условий американского мирного плана, ранее практически отвернутого Киевом и его европейскими союзниками. Назначение главой украинской делегации гражданина США Рустема Умерова вместо отправленного в отставку Андрея Ермака продемонстрировало готовность договариваться с Вашингтоном на фоне неутихающего коррупционного скандала и угрозы военного поражения Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США Стив Уиткофф призвал Украину, вместо того чтобы просить у США «горстку ракет» Tomahawk, добиваться от Вашингтона отсрочки уплаты торговых пошлин на десять лет, чтобы дать «мощный импульс ее экономике» после достижения мира

Фото: Marco Bello / Reuters Спецпосланник президента США Стив Уиткофф призвал Украину, вместо того чтобы просить у США «горстку ракет» Tomahawk, добиваться от Вашингтона отсрочки уплаты торговых пошлин на десять лет, чтобы дать «мощный импульс ее экономике» после достижения мира

Фото: Marco Bello / Reuters

Встреча президента Трампа и членов его команды с украинской делегацией в Майами (штат Флорида) была назначена на 30 ноября уже после громкой отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который покинул свой пост накануне его планировавшейся, но так и не состоявшейся поездки в США.

Внезапный уход могущественного второго лица в украинском руководстве, в квартире и офисе которого Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски в пятницу, 28 ноября, вынудил президента Зеленского пойти на срочные перестановки в составе украинской делегации на переговорах в США.

После ухода Ермака украинская сторона дала понять, что политические перемены в Киеве не должны замедлить темп переговорного процесса с Вашингтоном.

В связи с этим уже 29 ноября на сайте Зеленского был размещен указ под названием «Вопросы делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира».

Новым главой делегации был назначен секретарь СНБО Рустем Умеров. Как сообщил Зеленский, Украина ждет от его поездки доработки результатов встречи с американскими представителями в Женеве, состоявшейся 23 ноября (на переговорах недельной давности команду Киева возглавлял Ермак).

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, в состав американской делегации на переговорах в поместье Трампа в Мар-а-Лаго вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Согласно распространенному ранее пресс-службой Белого дома графику Трампа, президент США уже в воскресенье вернется в Вашингтон.

В отличие от предыдущих переговоров в Женеве, в которых также принимали участие высокие представители евротройки (Великобритания, Франция, Германия) и руководства ЕС, новые американо-украинские переговоры было решено провести в двустороннем формате, уже без участия европейцев.

При этом в состав делегации политического и военного руководства, а также глав спецслужб Украины вошли люди, имеющие давние личные контакты с Америкой и, судя по всему, готовые проявить большую способность договариваться.

Напомним, что предыдущий главный переговорщик Украины Ермак, более тесно связанный с европейскими союзниками, заявлял о том, что Киев не пойдет на территориальные уступки. На этом фоне обладающий американским гражданством новый глава украинской делегации Рустем Умеров, ранее демонстрировавший не столь радикальную позицию, как Андрей Ермак, выглядит для администрации президента Трампа более приемлемой фигурой для будущих договоренностей с Киевом.

Еще один ключевой член украинской делегации, начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов, (включен в РФ в перечень экстремистов и террористов) имеет давние связи с ЦРУ, а также проходил лечение в Америке после ранения в Донбассе. Как сообщил журналист портала Axios Барак Равид, Кирилл Буданов входит в круг кандидатов на пост нового главы офиса Зеленского вместе с министром обороны Денисом Шмыгалем и первым вице-премьером Михаилом Федоровым.

Еще один член украинской делегации, замглавы МИД Украины Сергей Кислица, много лет работал в украинском посольстве в Вашингтоне и был постпредом Украины в ООН.

Учитывая изначально проявленную негативную реакцию украинской стороны на состоящий из 28 пунктов мирный план Трампа и ее попытки при поддержке европейских союзников пересмотреть главные положения плана, включая вопросы территориального размежевания, статуса Украины и гарантий безопасности, американская сторона рассчитывает добиться от новой переговорной команды Киева большей сговорчивости.

«Президент Зеленский столкнется с новым витком давления США, требующих заключения соглашения о прекращении войны с Россией»,— предупредила накануне встречи во Флориде газета The Washington Post. Издание напомнило о том, что Зеленский «переживает один из самых опасных моментов своего президентства» в связи с неутихающим коррупционным скандалом, призывами оппозиции к отставке правительства и множащимися неудачами ВСУ на фронте.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal сообщила о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф призвал Украину добиваться от Вашингтона отсрочки торговых пошлин на десять лет, чтобы дать «мощный импульс ее экономике» после достижения мира, а не просить у США «горстку ракет» Tomahawk.

«Я занимаюсь достижением сделок»,— заявил The Wall Street Journal Стив Уиткофф.

Настрой американской стороны добиваться скорейшего завершения конфликта подтвердило ставшее достоянием СМИ заявление министра армии США Дэниела Дрисколла, сделанное им в ходе недавнего визита в Киев. «Есть города и спорные территории, которые перейдут в руки России, это лишь вопрос времени»,— цитирует Дрисколла газета The Financial Times.

Невозможность достижения провозглашенной Киевом и его западными союзниками цели добиваться поражения России признал и бывший глава генштаба ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. «Мы, украинцы, конечно, хотим полной победы — распада Российской империи. Но не можем отвергать и вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения»,— написал Залужный в статье для издания Liga.net.

Комментируя ситуацию вокруг будущего украинского урегулирования, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков в интервью тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину указал на то, что «каждый день, пока Киев тянет с переговорами,— это упущенный день для Зеленского». По его словам, киевский режим буквально «трещит по швам» из-за коррупции «вокруг денег, которые давали американцы и европейцы». «Клубок такой, гремучая смесь. Всем есть над чем задуматься. Не думаю, что кто-то может спрогнозировать, что будет завтра в Киеве»,— добавил пресс-секретарь президента РФ.

Сергей Строкань