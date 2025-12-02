Большие риски

Несмотря на то что качество обслуживания корпоративного долга в 2025 году, по оценке ЦБ, в основном можно считать удовлетворительным, ряд отраслей испытывают серьезные проблемы. При этом высокая стоимость кредита далеко не единственная причина текущего положения, среди других негативных факторов — внешнеэкономическая конъюнктура, снижение спроса на продукцию и рост операционных затрат. В отдельных сегментах рынка это сочетание представляется критическим.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На днях Банк России опубликовал «Обзор финансовой стабильности» за второй и третий кварталы 2025 года. Как отмечает регулятор, после замедления корпоративного кредитования в первом квартале на фоне высоких ставок во втором и третьем кварталах ситуация выровнялась — по итогам девяти месяцев 2025 года рост корпоративного кредитного портфеля составил 6,6%, а с учетом октября — 9,2%.

В целом качество обслуживания корпоративного портфеля остается высоким, оценивает ЦБ. «В кредитном портфеле стало больше компаний, которые риск-менеджеры банков относят к желтой зоне, но доля плохих корпоративных кредитов (IV–V категорий качества) выросла незначительно — на 0,2 п. п. с начала года, до 4% на 1 октября 2025 года, что существенно ниже уровней прошлых лет»,— уточняется в обзоре.

При этом в отдельных отраслях ситуация намного хуже, чем в среднем по рынку.

Наибольший рост убыточности компаний наблюдается в угольной отрасли из-за снижения цен на уголь, укрепления рубля, высоких логистических издержек и роста процентных платежей. Еще одна уязвимая отрасль — строительство, где основной негативный фактор — рост себестоимости строительства при снижении спроса на фоне высоких процентных ставок. Также в зоне риска заемщики из нефтегазового сектора. По ним бьет снижение цен на нефть и укрепление курса рубля. И наконец, в зоне пристального внимания банков сегодня транспортная отрасль. Здесь регулятор отмечает несколько факторов: удорожание лизинга, сокращение погрузки по всем видам транспорта на фоне замедления экономической активности и проблем в угольной и металлургической отраслях. В итоге доля задолженности в зеленой зоне в металлургии сократилась на 9 процентных пунктов (п. п.), в горной добыче — на 21 п. п., в нефтегазовой отрасли — на 7 п. п.

Правда, влияние перечисленных негативных факторов на финансовый результат компаний внутри проблемных секторов неоднородно. «Так, в нефтегазовой отрасли снижение прибыли в первую очередь обусловлено падением мировых цен на нефть (влияние фактора — 55%) и укреплением рубля (14%), в то время как на другие факторы (рост постоянных затрат — 13%, а также процентных расходов — 17%) приходится порядка 30%. В металлургической отрасли снижение прибыли на 60% связано с сокращением спроса на внутреннем рынке, в то время как на другие факторы (рост постоянных затрат — 13%, а также процентных расходов — 25%) приходится порядка 40%. При этом негативный эффект конъюнктуры был частично компенсирован прибылью компаний от переоценки валютных обязательств на фоне укрепления рубля»,— уточняется в обзоре ЦБ.

При этом участники банковского рынка утверждают, что даже в проблемных отраслях сегодня можно найти качественных заемщиков.

«Мы придерживаемся отраслево нейтрального подхода и оцениваем каждого заемщика индивидуально, даже если речь идет о секторах, которые сейчас испытывают давление на рентабельность»,— сообщили в Т-Бизнесе, добавив, что спрос на кредиты, в первую очередь сроком до одного года, сегодня растет. «При оценке заемщика мы обращаем внимание на финансовую устойчивость бизнеса, структуру денежных потоков, текущую долговую нагрузку и динамику операционной деятельности. На основе этого мы определяем оптимальный кредитный лимит и условия, которые будут комфортны клиенту и одновременно соответствуют текущему уровню риска»,— отметили в Т-Бизнесе.

Проблемы малых компаний

Впрочем, если у крупных компаний даже в условиях повышенной турбулентности есть запас прочности, то предприятия малого и среднего бизнеса чувствуют себя намного хуже. В том числе потому, что крупные компании удлиняют сроки оплаты своим поставщикам и наращивают дебиторскую задолженность.

Хотя, по мнению банкиров, за последние пять лет ситуация с просроченной дебиторской задолженностью несколько улучшилась. «По результатам июльского опроса RSBI, проведенного банком ПСБ совместно с “Опорой России” и аналитическим центром НАФИ среди 1,77 тыс. предпринимателей, 54% компаний сообщили, что не имеют просрочки перед своим бизнесом, когда в 2022 году таковых было 48%, а в 2020-м — только 43%. Такая динамика связана с усилением в последние годы профилактики возникновения дебиторской задолженности. Предприниматель может заранее выяснить статус компании на онлайн-платформах и отказаться от сотрудничества с проблемным контрагентом»,— объясняет старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего бизнеса ПСБ Ирина Жимерина.

Тем не менее почти половина предпринимателей (46%), согласно данным того же опроса, сталкиваются с проблемой задержек платежей, у 21% компаний она появилась в первой половине 2025 года.

«Появление просрочки платежей может быть связано не столько с недобросовестностью контрагента, сколько с возникшими финансовыми трудностями,— говорит Ирина Жимерина.— Малый и средний бизнес стараются решать эти проблемы во внесудебном порядке — 57% ведут переговоры с контрагентом, позволяют реструктуризировать задолженность».

Реструктуризация как выход

В случае локальных ухудшений банки могут проводить реструктуризацию долга. Пик запросов на реструктуризацию регулятор отмечал в первом квартале 2025 года. «У нас на самом деле именно тогда были, наверное, самые жесткие денежно-кредитные условия, сейчас они смягчаются — и мы видим, что и запросы на реструктуризацию снижаются»,— заявила в октябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Во втором квартале средний недельный объем реструктуризаций, по данным ЦБ, составлял 0,5 трлн руб., а в третьем квартале снизился до 0,3 трлн руб.

Банки заинтересованы в первую очередь в сохранении качества кредитного портфеля, а реструктуризации позволяют на определенное время снизить долговую нагрузку на бизнес. «С этой целью в 2025 году ПСБ запустил новые виды упрощенных реструктуризаций, включая онлайн-реструктуризации и предодобренные реструктуризации, и помогает сформировать наиболее комфортный график погашения задолженности»,— уточнила Ирина Жимерина.

При этом выбор в пользу реструктуризации непростой. По словам заместителя правления Абсолют-банка Николая Василевского, реструктуризация всегда является более приемлемым решением для кредитора, но должна сопровождаться усилением позиции по структуре сделки, обеспеченности, чтобы была видна перспектива погашения долга. «Если перспективы нет, то выгоднее начать процедуру банкротства сразу, не затягивая сроки»,— говорит он.

Дальнейшее улучшение или ухудшение качества обслуживания корпоративного долга будет зависеть в первую очередь от динамики ключевой ставки — сегодня даже с учетом некоторого снижения в 2025 году она остается очень высокой. Мало какие компании способны поддерживать рентабельность бизнеса при такой стоимости банковского долга. «По мере снижения ключевой ставки спрос на кредитование будет расти, но в большей степени это касается краткосрочных кредитов на пополнение оборотных средств либо рефинансирования текущей задолженности по более низким ставкам. Для оживления инвестиционного кредитования необходимо, чтобы процентные ставки не превышали 10%»,— резюмирует Ирина Жимерина.

Относительно ближайших месяцев банкиры особенного оптимизма не испытывают. «В начале 2026 года кризисные явления продолжат нарастать, даже если будут положительные внешнеэкономические сигналы: слишком большая инерция,— считает руководитель корпоративного блока банка из топ-10.— Будет или сильно хуже, или просто хуже, поэтому сегодня мы максимально жестко подходим к оценкам кредитного риска».

Михаил Щедрин