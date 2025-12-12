«Объем вложений в экономику города составляет более 650 млрд рублей»

Сочи сохраняет статус самого популярного курорта России. Количество гостей города в 2025 году может превысить 8 млн человек. С какими вызовами сталкивается туротрасль и насколько дорожная инфраструктура курортной столицы справляется с растущей нагрузкой, Guide рассказал глава Сочи Андрей Прошунин.

Фото: пресс-служба администрации Сочи Глава Сочи Андрей Прошунин

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Guide: Каким 2025 год стал для Сочи?

Андрей Прошунин: Прошлый год стал для Сочи рекордным — мы подтвердили статус самого популярного курорта России, приняв 8 млн гостей. В 2025 году мы уверенно держим высокую планку: с января курорт уже посетили более 7,4 млн человек.

Лето традиционно получилось очень насыщенным. В пиковые месяцы — июль и август — гостиницы были заполнены почти на 89%. А если брать весь летний сезон с мая по сентябрь, то Сочи посетили около 4,6 млн туристов при средней загрузке отелей более 85%.

Безусловно, в начале сезона мы почувствовали некоторое снижение спроса. На это повлияли прохладная погода в июне, недостаточно прогретое море и высокая стоимость перелетов. Ситуация с мазутом в Анапе тоже стала сдерживающим фактором для некоторых туристов, атаки на побережье вражеских дронов. Но мы объединились с нашими отельерами и запустили систему преференций отдыха в Сочи для семей с детьми, чтобы они могли позволить себе отдыхать дольше, а также акции раннего бронирования.

Эту успешную практику мы продлили и на осенне-зимний период. Сейчас отели и санатории Сочи предлагают скидки от 20 до 50% на проживание, лечение и развлечения. Горные курорты также подготовили привлекательные тарифы. Я думаю, мы повторим прошлогодний турпоток и преодолеем отметку в 8 млн гостей.

G: Сколько гостей ожидается в новогодние праздники?

А. П.: Предположительно, в период зимних праздников Сочи примет около 280 тыс. гостей в отелях. А объекты показа и горнолыжные комплексы посетят еще порядка 200 тыс. однодневных туристов, из них около 165 тыс. — именно в горном кластере. Для обеспечения безупречной работы всех служб с декабря будет работать наш межведомственный зимний оперативный штаб. Его главная задача — способствовать безупречному сервису на объектах гостеприимства, общественного питания и транспорта и конечно, комплексной безопасности сочинцев и гостей.

G: Насколько дорожная инфраструктура курорта справляется с растущей нагрузкой?

А. П.: Наиболее острая проблема по растущей загрузке улично-дорожной сети наблюдается в пик курортного сезона. Нельзя не учитывать тот факт, что загруженность автомобильных дорог в летнее время влияет на дорожную ситуацию в целом — заметно увеличивается поток автотранспорта и пассажиропоток. Мы ориентируем наших жителей и гостей на общественный транспорт и, конечно, понимаем, что должны создавать комфортные условия для передвижения по городу. В 2025 году наши перевозчики приобрели 75 автобусов, еще 65 планируется к покупке в следующем году. Наша автоматизированная система управления движением (АСУДД) работает в режиме 24/7. «Умные» светофоры, оперативное управление потоками — все это позволяет нивелировать заторы на основных дорогах.

Планомерно выстраиваем работу с региональным минтрансом во взаимодействии с ОАО «РЖД» и АО «Кубань Экспресс-Пригород». Летом в Сочи увеличено количество рейсов поездов пригородного сообщения с 90 до 106, что значительно снизило нагрузку транспорта на улично-дорожную сеть и уменьшило заторовые ситуации на автомобильных дорогах.

Также в Сочи государственная компания «Автодор» ведет строительство стратегически важного объекта — обхода Адлера. После введения в эксплуатацию он разгрузит существующую федеральную трассу и снизит трафик по ней в сторону аэропорта, что особенно важно в пик курортного сезона. Все это в комплексе поможет повысить транспортную доступность городских и сельских территорий.

G: Как проходит строительство трассы Джубга — Сочи?

А. П.: Госкомпания «Автодор» получила «зеленый свет» от Главгосэкспертизы на самый сложный, третий этап строительства обхода Адлера. Это, по сути, сердце всего проекта. Его главный элемент — это тоннельный комплекс, который будут прокладывать в толще горы на глубине до 250 метров. Два параллельных тоннеля. После завершения они станут самыми длинными автомобильными тоннелями в России. В селе Высокое уже идет монтаж площадки для сборки тоннелепроходческих комплексов. Все предыдущие этапы, включая испытания свай и перенос коммуникаций из зоны предполагаемого строительства, уже выполнены.

Мы ожидаем пять ключевых эффектов от ввода этого участка магистрали в эксплуатацию: значительное сокращение времени в пути в аэропорт и на Красную Поляну, разгрузку центра Адлера от транзитного транспорта, улучшение логистики. А в целом проект Джубга — Сочи сулит нам большие экономические перспективы, рост инвестиционной привлекательности, что важно, сглаживание сезонных пиков за счет более эффективной транспортной связности с российскими регионами. Это большой шаг к устойчивому развитию не только нашего курорта, но и всего юга нашей страны.

G: Как вы оцениваете состояние санаторно-курортного комплекса Сочи и как он развивается?

А. П.: Летом для гостей работало больше 2,3 тыс. отелей, санаториев и мини-гостиниц на 150 тыс. мест. Из них 19 объектов размещения предлагали услуги по системе «ультра все включено».

За девять месяцев 2025 года оборот в туриндустрии вырос на 1,3% и составил почти 64 млрд руб. В этом году в Сочи открылись сразу четыре новых объекта: три гостиницы категории «4 и 5 звезд» в Центральном и Хостинском районах, а также санаторий «Кристалл» в Хосте.

Он включает современный медицинский центр площадью свыше 5 тыс. кв. м с 80 кабинетами инновационного оборудования. В здравнице работают более 90 медицинских специалистов, в том числе узкопрофильные врачи. Это первый санаторий Сочи, построенный с нуля, за 25 лет. В 2025 году Сочи получил плюс 1000 номеров к действующему фонду.

G: Как проходит обновление наследия всесоюзной здравницы?

А. П.: В этом году обновлен номерной фонд и медицинская база в семи объектах санаторно-курортного и гостиничного комплекса. В частности, в санатории «Заполярье» к сезону запустили новый спальный корпус на 120 мест. В санатории «Беларусь» увеличили пропускную способность пляжной зоны до 500 человек, приступили к созданию культурно-делового центра. К сезону 2026 года в этой здравнице планируется отремонтировать 40% номерного фонда.

Еще одно средство размещения восстановили и запустили в работу в Центральном районе — в ноябре завершился капитальный ремонт пансионата «Нева». Здание было построено в советские годы, его модернизация длилась более четырех лет. Сейчас это современный четырехзвездочный парк-отель под управлением крупного российского гостиничного оператора Azimut. Здесь одновременно могут размещаться до 600 туристов. Недавно он принял первых гостей, а к лету 2026 года в нем откроют конгресс-холл, фитнес-зал и спа-центр. Инвестор приступает к реализации проекта по строительству на этой же территории медицинского кластера. Соглашение по проекту подписал губернатор весной на экономическом форуме в Петербурге.

В активной стадии реконструкции находятся исторический санаторий «Волна», гостиница «Приморская», санатории «Известия» и «Медвежий угол». Строится корпус отеля по системе «все включено» — «Алеан Спутник Фемили», отель сети «Лотте» возле пляжа «Ривьера». Реализуется масштабный проект «Поляна ПИК» в горном кластере, в Красной Поляне.

G: На чем еще, кроме курортной отрасли, держится экономика Сочи?

А. П.: Сочи остается ядром туристической экономики Краснодарского края с высоким уровнем развития. Наш город обеспечивает около 55% общего объема курортно-туристских услуг региона. При этом доля курортно-туристического комплекса в объеме экономики Сочи составляет 22% (более 64 млрд руб.).

Безусловно, курортная отрасль является драйвером мультиотраслевого роста. Этот сектор выступает ключевым двигателем развития ряда смежных отраслей: гостиничного бизнеса, общественного питания, транспорта, торговли и сферы развлечений — и оказывает мультипликативный эффект на рост остальных секторов экономики города. Каждый рубль, вложенный в развитие курорта, способствует привлечению дополнительного капитала и созданию новых рабочих мест.

Крупнейшим сегментом экономики нашего города является торговля, обеспечивая более 54% совокупного объема городской экономики. Далее по убывающей следуют транспорт — 11%, промышленность — 8,6% и строительство с показателем 3,4%.

Сочинские предприятия и организации увеличили объемы производства товаров и услуг на 5,2%. Оборот организаций города составил 371 млрд руб. Объем продаж на предприятиях розничной торговли возрос на 8% — до 152 млрд руб. Объем работ, выполненных строительными организациями города, превысил 9,5 млрд руб., что в 2,4 раза больше уровня 2024 года.

Уровень безработицы в Сочи — 0,2%. Среднемесячная заработная плата в городе составляет 86,5 тыс. руб., что на 12% выше, чем годом ранее.

В экономику Сочи за первое полугодие привлечено порядка 18 млрд руб. инвестиций в основной капитал.

G: Как вы оцениваете деловую атмосферу в Сочи?

А. П.: Естественно, опорой для здоровой экономики города является малое и среднее предпринимательство и самозанятые. За последние два года зафиксирован стабильный прирост количества предпринимателей — более 2 тысяч единиц за каждый прошедший 2023 и 2024 год. Из общего количества субъектов МСП порядка 72% — это индивидуальные предприниматели.

Свою деятельность в Сочи осуществляют 40,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и 77,9 тыс. самозанятых. Мы активно информируем жителей курорта о мерах государственной поддержки для бизнеса, о возможностях для старта своего дела. Благодаря этому через фонды развития бизнеса, микрофинансирования за девять месяцев этого года привлечено более 615 млн руб. (в 2024 году — 693 млн руб.) для бизнеса, предпринимателям оказывают профессиональные консультации.

G: Из чего состоит инвестиционный портфель Сочи?

А. П.: Инвестиционный портфель города Сочи состоит из 60 проектов со сроком реализации с 2025 по 2033 год. Проекты реализуют порядка 55 юридических лиц. Общий объем инвестиций составляет 650,4 млрд руб. Проектами предусмотрено создание более 25 тыс. новых рабочих мест.

Как я уже сказал, основной объем относится к проектам в санаторно-курортной сфере, таких у нас 44, или 73% от общего числа инвестпроектов. Их реализация даст городу 23,4 тыс. новых рабочих мест и дополнительные 27 тыс. номеров. Инвестиции в экономику Сочи только по проектам в санаторно-курортной сфере составляют 588 млрд руб.

В настоящее время по 28 проектам получена разрешительная документация для начала строительства, из них по 22 проектам в сфере санаторно-курортной инфраструктуры.

Сейчас рассматриваем механизм инфраструктурного сбора для инвесторов в Сочи, направленный на привлечение средств для развития городской среды, включая дороги, инженерные системы, социальные объекты и зоны отдыха. Бизнес, создающий жилую, гостиничную и коммерческую недвижимость, сможет вкладывать средства в инфраструктуру города. Система должна быть прозрачной, участие в ней — добровольным, но с ясным регламентом расчета для каждого проекта. Документ уже разработан и проходит процедуру согласований. По нашим расчетам, он обеспечит гармоничное развитие всех районов нашего города.

G: Какие еще проекты изменят жизнь города в ближайшие годы?

А. П.: Также обращаем внимание на развитие побережья. Однако следует отметить, что это трудоемкое и капиталозатратное дело. Сейчас поэтапно и соблюдая все необходимые природно-охранные мероприятия приступили к обновлению Центральной приморской набережной. Проект сложный, требует серьезного, профессионального подхода по всем направлениям от проектирования до осуществления работ. Он будет локомотивом и визитной карточкой города и инвестора по развитию именно прибрежной полосы Черного моря. Первый этап в районе пляжа «Маяк» планируется закончить к летнему сезону 2026 года.

Кроме того, в инвестиционном портфеле нашего города объекты, обеспечивающие курортную инфраструктуру, а также современные логистические комплексы, развлекательные центры и конгресс-холлы, проекты в сфере инновационно-технологической и промышленной инфраструктуры и проекты перспективного развития.

В Сочи продолжится реализация комплексного развития коммунальной инфраструктуры: это километры сетей, реновация и строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения, создание резервных мощностей канализационных очистных сооружений, мероприятия по берегоукреплению во всех районах Большого Сочи. Шаг за шагом мы будем способствовать укреплению экологической безопасности побережья и Черного моря. Сочи продолжит укреплять статус круглогодичного курортного экополиса, уютного дома для сочинцев и желанного места для отдыха миллионов соотечественников и иностранных туристов. Произойдут очевидные положительные перемены в инфраструктуре, с сохранением и приумножением зеленого каркаса курорта.

Беседовала Маргарита Синкевич