Против рэпера Face возбудили дело за неисполнение обязанностей иноагента

В Кировский районный суд Уфы поступило уголовное дело против рэпера Face (Ивана Дремина, признан в РФ иностранным агентом). Дело возбудили из-за уклонения от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК), передает ТАСС.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дело было зарегистрировано 1 декабря, следует из судебной картотеки. Упомянутая статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

Рэпер уехал из России после начала военной операции на Украине в 2022 году. В апреле того же года Минюст внес музыканта в реестр иноагентов. После этого певец получил пять административных штрафов за несоблюдение закона об иностранных агентах. В июле 2025-го его объявили в федеральный розыск, но в том же месяце его карточка пропала из базы МВД.