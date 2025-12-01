Нижегородская мэрия потратит 17,4 млн рублей на стратегию развития в 2026 году

Администрация Нижнего Новгорода намерена выделить 17,4 млн рублей на разработку стратегии социально-экономического развития города в 2026 году. Об этом говорится в проекте городского бюджета.

Из указанной суммы 17 млн руб. будет направлено на разработку стратегии, еще 420 тыс. руб. — на проведение стратегических сессий. Аналогичные суммы закладывают в бюджет на 2027 и 2028 годы.

Директор департамента экономики Елена Антонова на заседании комиссии гордумы по развитию экономики, промышленности, предпринимательству и туризму рассказала, что для подготовки стратегии будут привлекать консалтинговую компанию.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев анонсировал создание постоянно действующего совета по стратегическому развитию.

Вместе с тем проект стратегии соцэкономразвития в обновленном уставе города больше не входит в число вопросов, которые обязательно выносятся на публичные слушания.

Галина Шамберина