Совет по стратегическому развитию создадут в Нижнем Новгороде

В ближайшие годы приоритетной задачей для Нижнего Новгорода должно стать его развитие как современного мегаполиса, в котором органично сочетаются его промышленный потенциал, комфортная городская среда, историческое наследие и инновационные решения в сфере городского хозяйства. Об этом вновь избранный мэр города Юрий Шалабаев заявил на заседании городской думы 29 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По его словам, для решения этих задач необходима эффективная система управления имущественными, финансовыми и человеческими ресурсами. Поэтому городская администрация будет использовать современные техники и подходы к организации работы, человекоориентированный подход, проектное управление, бережливые технологии и внедрение искусственного интеллекта.

Юрий Шалабаев считает, что в реализации стратегии развития города возрастет роль общественных инициатив. Также планируется расширить практику инициативного бюджетирования. Еще одним нововведением станет создание постоянно действующего совета по стратегическому развитию. Это позволит сделать стратегию живым и гибким инструментом управления, обеспечив фокус на главных целях и постоянную адаптацию к текущим изменениям.

«По нашим оценкам, уровень удовлетворенности деятельностью органами местного самоуправления должно вырасти как минимум на 10 процентных пунктов»,— отметил глава города.

Как писал «Ъ-Приволжье», 29 сентября городская дума Нижнего Новгорода большинством голосов вновь избрала Юрия Шалабаева на пост главы городской администрации.

Андрей Репин