Перечень вопросов для публичных слушаний в Нижнем Новгороде хотят сократить

В новом проекте Устава Нижнего Новгорода предлагается сократить перечень вопросов, которые должны выносить на публичные слушания. Проект документа появился на сайте мэрии.

В действующем уставе для публичных слушаний предусмотрены четыре вида вопросов: проект устава и изменений в него; проект местного бюджета и отчет о его исполнении; проект стратегии социально-экономического развития города; вопросы о преобразовании муниципального образования.

В предложенной редакции предлагается только три вида вопросов, убирают проект стратегии социально-экономического развития. Как писал «Ъ-Приволжье», в мэрии при этом хотят создать постоянно действующий совет по стратегическому развитию.

Как и в прежней редакции Устава, по градостроительным вопросам и правилам благоустройства предусмотрены варианты: или публичные слушания, или общественные обсуждения. Результаты и слушаний, и обсуждений по-прежнему будут носить рекомендательный характер.

В общих положениях устава города добавляют еще две исторические даты: получение городом 2 декабря 1970 года ордена Ленина за достижения в промышленном производстве и культурном строительстве; присвоение 2 июля 2020 года почетного звания «Город трудовой доблести».

С полным проектом документа можно ознакомиться на сайте мэрии.

Публичные слушания по проекту Устава Нижнего Новгорода назначены на 15 октября. Новый документ необходим в связи с объединением Нижнего Новгорода и Кстовского округа в единый муниципалитет.

