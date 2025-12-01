На трассе «Байкал» в Бурятии восстановлено движение после утренней пробки

Движение на автодороге «Байкал» (федеральная трасса Р-258) возобновилось в обе стороны, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, там сложилась «непростая обстановка» не только из-за погоды, но и нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов.

Губернатор пояснил, что выезд на встречную полосу для обгона «блокирует движение и не позволяет спецтехнике оперативно расчищать и обрабатывать дорогу». «Интенсивность движения грузового транспорта на этой трассе выросла в 2,7 раза по сравнению с 2019 годом, что повышает риски возникновения серьезных заторов даже при единичном ДТП»,— прокомментировал он в Telegram.

Сегодня утром на автодороге «Байкал» образовалась 85-километровая пробка. Проблемы с погодой в регионе наблюдаются третьи сутки: началась метель, а температура упала до –18°C. Автомобильные заторы наблюдались на участках с 100-го км (у поселка Култук Иркутской области) до 184-го км (поселок Выдрино в Бурятии). Для водителей и пассажиров организовали шесть пунктов обогрева и питания.