На трассе «Байкал» в Бурятии сотни людей заблокированы в пробке

На автодороге «Байкал» в Бурятии (федеральная трасса Р-258) образовалась 85-километровая пробка. Заблокирован участок от поселка Выдрино до Култука, сообщили в Упрдор «Южный Байкал», передает ТАСС.

Погодные условия третьи сутки затрудняют движение на трассе Р-258. В регионе идет метель, а температура упала до -18°C. Как сообщили в ведомстве, спецтехника не может своевременно очистить дорогу от снега.

По данным дорожных служб, помимо погодных условий пробка образовалась из-за водителей большегрузов, которые, нарушая ПДД, выезжают на встречную полосу и застревают там. В пробке круглосуточно дежурят экипажи Госавтоинспекции и подрядные организации.

Вчера в ведомстве сообщали, что движение полностью перекрыто на 152 км трассы «Байкал» (поселок Солзан) из-за устранения последствий ДТП с участием грузового автомобиля.