Пескову неизвестно о письме экс-замглавы АП Козака Путину с критикой спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о письме бывшего замруководителя администрации президента (АП) Дмитрия Козака Владимиру Путину. В нем господин Козак якобы критиковал проведение спецоперации на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Козак (слева) и Владимир Путин в Кремле (фото 2019 года)

«Нет. Ничего не известно»,— сказал господин Песков в комментарии RTVI .

Ранее «Агентство» (объявлено иноагентом) со ссылкой на источники, знакомые с экс-замглавы АП, писало, что перед отставкой он отправил личное письмо на имя президента России. По словам собеседников издания, в нем Дмитрий Козак «раскритиковал нападение России на Украину в очень жестких выражениях». Источники добавили, что после ухода в отставку господин Козак начал регулярно выезжать за границу. Как утверждает один из них, поездки не имеют отношения к «опасениям за собственную безопасность».

18 сентября Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности замруководителя АП. Дмитрий Песков говорил, что чиновник написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.

