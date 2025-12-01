Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Послание главы Башкирии парламенту перенесено на две недели

Ежегодное послание главы Башкирии депутатам Курултая состоится 18 декабря. Об этом руководитель региона Радий Хабиров и спикер Курултая Константин Толкачев сообщили на оперативном совещании правительства.

По словам господина Хабирова, завтра он вылетает в Узбекистан в составе межправительственной комиссии, ее работа продлится два дня. К обеду 4 декабря глава республики рассчитывает вернуться в Уфу.

16 сентября «Ъ-Уфа» сообщил о распоряжении главы Башкирии, в нем церемония послания Курултаю была назначена на 4 декабря, однако в тот же день документ был удален с портала правовой информации. В конце октября появилась другая дата — 11 ноября, однако в этот день состоялась «Прямая линия».