Послание главы Башкирии парламенту перенесено на две недели

Ежегодное послание главы Башкирии депутатам Курултая состоится 18 декабря. Об этом руководитель региона Радий Хабиров и спикер Курултая Константин Толкачев сообщили на оперативном совещании правительства.

По словам господина Хабирова, завтра он вылетает в Узбекистан в составе межправительственной комиссии, ее работа продлится два дня. К обеду 4 декабря глава республики рассчитывает вернуться в Уфу.

16 сентября «Ъ-Уфа» сообщил о распоряжении главы Башкирии, в нем церемония послания Курултаю была назначена на 4 декабря, однако в тот же день документ был удален с портала правовой информации. В конце октября появилась другая дата — 11 ноября, однако в этот день состоялась «Прямая линия».