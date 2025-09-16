Радий Хабиров огласит послание парламенту Башкирии 4 декабря
Глава Башкирии Радий Хабиров выступит с посланием Курултаю (Госсобранию) республики 4 декабря, следует из указа о подготовке и проведении церемонии, опубликованного на портале правовой информации.
Фото: пресс-служба главы Башкирии
Рабочую группу по подготовке к мероприятию возглавит исполняющий обязанности руководителя администрации главы Башкирии Искандер Ахметвалеев.
За составление списка участников церемонии будет отвечать Алексей Дербеко, начальник управления по общественно-политическому развитию администрации главы региона. Подготовкой текста займется Радик Габдулхаков, заведующий референтурой Радия Хабирова.
Всего в оргкомитет войдут 18 человек.
В прошлом году господин Хабиров выступил с посланием к депутатам парламента 12 декабря. Главной темой обращения главы региона была поддержка СВО.