Радий Хабиров огласит послание парламенту Башкирии 4 декабря

Глава Башкирии Радий Хабиров выступит с посланием Курултаю (Госсобранию) республики 4 декабря, следует из указа о подготовке и проведении церемонии, опубликованного на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы Башкирии Фото: пресс-служба главы Башкирии

Рабочую группу по подготовке к мероприятию возглавит исполняющий обязанности руководителя администрации главы Башкирии Искандер Ахметвалеев.

За составление списка участников церемонии будет отвечать Алексей Дербеко, начальник управления по общественно-политическому развитию администрации главы региона. Подготовкой текста займется Радик Габдулхаков, заведующий референтурой Радия Хабирова.

Всего в оргкомитет войдут 18 человек.

В прошлом году господин Хабиров выступил с посланием к депутатам парламента 12 декабря. Главной темой обращения главы региона была поддержка СВО.

Идэль Гумеров