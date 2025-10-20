Глава Башкирии озвучит послание Курултаю 11 ноября

11 ноября состоится ежегодная церемония послания главы Башкирии Курултаю республику. Дата озвучена на совещании регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Башкирии Радий Хабиров выступает с посланием перед депутатами Курултая в 2022 году

Фото: пресс-служба главы Башкирии Глава Башкирии Радий Хабиров выступает с посланием перед депутатами Курултая в 2022 году

Фото: пресс-служба главы Башкирии

16 сентября «Ъ-Уфа» сообщал о том, что церемония назначена на 4 декабря. Однако в тот же день распоряжение главы республики о подготовке к мероприятию было удалено с портала правовой информации.

Идэль Гумеров