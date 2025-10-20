Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава Башкирии озвучит послание Курултаю 11 ноября

11 ноября состоится ежегодная церемония послания главы Башкирии Курултаю республику. Дата озвучена на совещании регионального правительства.

Глава Башкирии Радий Хабиров выступает с посланием перед депутатами Курултая в 2022 году

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

16 сентября «Ъ-Уфа» сообщал о том, что церемония назначена на 4 декабря. Однако в тот же день распоряжение главы республики о подготовке к мероприятию было удалено с портала правовой информации.

Идэль Гумеров