Глава Башкирии озвучит послание Курултаю 11 ноября
11 ноября состоится ежегодная церемония послания главы Башкирии Курултаю республику. Дата озвучена на совещании регионального правительства.
Глава Башкирии Радий Хабиров выступает с посланием перед депутатами Курултая в 2022 году
Фото: пресс-служба главы Башкирии
16 сентября «Ъ-Уфа» сообщал о том, что церемония назначена на 4 декабря. Однако в тот же день распоряжение главы республики о подготовке к мероприятию было удалено с портала правовой информации.