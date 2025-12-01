Позицию белгородских властей по отключениям связи закрепят в нормативных актах

Позиция региона и муниципальных образований Белгородской области по отключению интернета «должна быть не просто услышана силовыми структурами, а лечь в нормативные акты». Это позволит обеспечить своевременное информирование, в первую очередь приграничья, не нарушая безопасности, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Глава региона напомнил, что вся система оповещения в области завязана, в первую очередь, на Telegram-каналах. «Сейчас переносим эти Telegram-каналы в Max, но пока еще далеки от завершения этой работы», — отметил Вячеслав Гладков на оперативном совещании.

По словам губернатора, все необходимые поручения уже даны, и у региона есть поддержка силовиков в этом вопросе.

На минувшей неделе в Белгородской области впервые отключили мобильный интернет на время работы ПВО. Это привело к сбоям в работе системы оповещения населения и других защитных механизмов. Вячеслав Гладков указал на необходимость компромиссного решения проблемы. Губернатор также призвал белгородцев зарегистрироваться в Max, где уже продублированы все необходимые каналы.

