Гладков надеется на участие гражданских властей в решениях об отключениях интернета

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил надежду, что правоохранители будут прислушиваться к мнению властей, принимая решения об отключении интернета.

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

«Разбирались вчера полдня по поводу отключения мобильного интернета, не могу рассказать подробности, но очень рассчитываю, что со всеми договорились и будем максимально участвовать в принятии таких решений»,— сказал глава региона в утреннем обращении.

Господин Гладков отметил, что мобильный интернет в прифронтовом регионе — это, в первую очередь, безопасность, поскольку система обеспечения безопасности и информирования об обстрелах, налетах БПЛА завязана на мессенджерах. По его словам, белгородцы уже привыкли к такому формату, поэтому им стоит зарегистрироваться в Max, где уже продублировали все необходимые каналы.

Впервые мобильный интернет в Белгородской области отключили позавчера на время работы ПВО. Это привело к сбоям в работе системы оповещения населения и других защитных механизмов. После этого Вячеслав Гладков сообщил о планах наладить взаимодействие с контролирующими эти процессы правоохранительными органами, указав на необходимость компромиссного решения проблемы.

В остальных регионах Черноземья периодические отключения мобильного интернета происходят уже несколько месяцев.

Кабира Гасанова