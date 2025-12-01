Бригада морской пехоты Тихоокеанского флота преобразована в дивизию

155-я отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты имени дважды Героя Российской Федерации Михаила Гудкова преобразована в 55-ю гвардейскую Курскую дивизию морской пехоты, сообщил 1 декабря губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Гудков (фото 2007 года)

Фото: @VZВОД Михаил Гудков (фото 2007 года)

Фото: @VZВОД

В пункте постоянной дислокации соединения во Владивостоке состоялась церемония передачи «боевого знамени с регалиями командованию 55-й гвардейской дивизии морской пехоты в связи с его переформированием». Церемонию провел командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина.

«Бригада переформирована в дивизию одной из первых в ВМФ России, в связи с успехами и массовым героизмом личного состава при выполнении задач СВО. Соединению возвращено историческое название и сохранены все награды и боевые звания»,— говорится в сообщении ТОФ.

За отличие в ходе специальной военной операции на Украине 155-я бригада морской пехоты была награждена орденами Жукова и Суворова, удостоена званий «Гвардейской» и «Курской». Бывший командир 155-й бригады, заместитель командующего ВМФ России Михаил Гудков, погибший в Курской области, стал первым двукратным кавалером «Золотой звезды» РФ. Первое звание Героя России Михаил Гудков получил в 2023 году за боевые успехи 155-й гвардейской бригады морской пехоты, которой командовал с начала 2020-го по март 2025 года, второй раз он был награжден в 2025 году — посмертно. 6 июля президент издал указ о присвоении этой бригаде почетного наименования «имени дважды Героя РФ генерал-майора М. Е. Гудкова».

155-я бригада морской пехоты была образована в 2009 году путем переформирования 55-й дивизии морской пехоты, которая была создана в 1968 году. Таким образом соединению возвращается первоначальный статус.

Генштаб и Минобороны утвердили программу по реорганизации морской пехоты, сообщил ранее президент Владимир Путин. Он рассказал, что планируется постепенно из бригад создавать дивизии. В 2025 году власти намерены создать две дивизии, в следующем — еще две, через год — одну дивизию. Президент сказал, что морпехи «показывают себя самым наилучшим образом», но все подразделения «нужно довести до того уровня боеготовности и эффективности», до которого довели 155-ю бригаду.

Алексей Чернышев, Владивосток