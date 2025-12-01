В Дагестане предотвращена атака БПЛА

Средства ПВО отразили атаку беспилотников в Республике Дагестан. Воздушные цели были сбиты над территорией Каспийска. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава республики Сергей Меликов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На месте работают оперативные службы, все органы власти действуют в режиме оперативного штаба. Делается все необходимое для безопасности граждан и объектов»,— говорится в сообщении главы республики.

Сергей Меликов попросил граждан соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц, доверять только официальным источникам. А также напомнил, что в Дагестане введен запрет на публикацию информации о терактах, ударах дронов ВСУ, дислокации сил Минобороны и важной инфраструктуры.

Наталья Белоштейн