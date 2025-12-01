В Челябинске открыли выделенную полосу на Братьев Кашириных

На улице Братьев Кашириных в Челябинске запустили выделенную полосу. Ее удалось открыть для движения общественного транспорта после завершения обустройства более 200 колодцев. Об этом на аппаратном совещании 1 декабря рассказал заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев.

Подрядчик, обустраивающий выделенную полосу на участке от Молодогвардейцев до Северо-Крымской, в настоящий момент продолжает работы по укладке тротуарной плитки и газона.

Работы на участке Братьев Кашириных выполняет компания «Урал-сервис-групп». Протяженность выделенной полосы составляет 1,5 км.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», контракт стоимостью более 994 млн руб. предполагает ремонт 3,7 км дороги по улице Братьев Кашириных, начиная от Чичерина и заканчивая Северо-Крымской. Подрядчику до 12 октября 2026 года необходимо обновить асфальт, тротуары бортовые камни, организовать островки безопасности, велодорожки, установить дорожные знаки, светофоры, новые остановки и освещение.

За последние пять лет в Челябинске обустроили 35,5 км выделенных полос. В сентябре заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Егоров анонсировал на пресс-конференции запуск еще нескольких участков общей протяженностью 12 км до конца года.

Ольга Воробьева