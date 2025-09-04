В Челябинске протяженность выделенных полос увеличится до 48 км до конца года

До конца 2025 года в Челябинске организуют восемь новых участков выделенных полос для общественного транспорта общей протяженностью 12,4 км. За последние пять было обустроено 35,5 км. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров на пресс-конференции 4 сентября.

Новые выделенные полосы в этом году планируется обустроить на улицах: Чичерина — от проспекта Победы до Братьев Кашириных, Братьев Кашириных — от Краснознаменной до Северо-Крымской и от Северо-Крымской до Молодогвардейцев, Блюхера — от Дарвина до Днепропетровской, 1-ая Эльтонская — от Зальцмана до Линейной (только в одну сторону при выезде из микрорайона Чурилово), Бейвеля — от 40 лет Победы до Скульптора Головницкого, Кирова — от проспекта Победы до Труда, Доватора — от Воровского до Цеховой.

По словам замминистра, благодаря этим коридорам, более 60 маршрутов общественного транспорта будут работать стабильно. За соблюдением правил дорожного движения на выделенных полосах сегодня следят 18 комплексов видеонаблюдения. Еще восемь уже установлены и будут запущены до конца года.

Начальник– начальник отдела обеспечения безопасности дорожного движения комитета дорожного хозяйства Челябинска Андрей Швецов сообщил, что в 2026 год запланировано обустройство еще нескольких участков выделенных полос. В том числе на Свердловском проспекте от Комсомольского до проспекта Ленина, Братьев Кашириных — от молодогвардейцев до Чичерина, на всем Новоградском проспекте и проспекте Победы — от Новоградского до Чичерина. Общая протяженность этих участков более 8 км.

«По оценкам экспертов 100 км выделенных полос в городе-миллионнике цель до 2030 года вполне реализуемая»,—подытожил Александр Егоров.