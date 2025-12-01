Пропавшего свердловчанина нашли на Сахалине, он стал жертвой мошенников

На Сахалине обнаружили пропавшего в Свердловской области 20-летнего жителя Каменска-Уральского — он уехал туда по указанию кибермошенников, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Его под различными предлогами убедили отправить им около 230 тыс. руб. Сначала он продиктовал позвонившему свои ФИО и отправил цифры из SMS якобы для сервиса доставки, однако они оказались кодом для входа на Госуслуги. Следующий неизвестный, представившийся представителем силовых структур, заявил, что потерпевший оказывает финансовую помощь Украине, и угрожал уголовным делом. Ему запретили совершать звонки и общаться с родственниками — куратор заставил его снимать все действия на видео, в том числе снимать экран телефона.

Как рассказал отец, вскоре, когда сын ушел, ему начали поступать звонки от неизвестных. Он понял, что сын стал жертвой мошенников. После этого отец обратился в полицию. Найти сына смогли волонтеры и полиция Южно-Сахалинска. «Легенда злоумышленников настолько сильно вошла в сознание потерпевшего, что его отцу и следователям понадобилось провести продолжительную разъяснительную беседу для снятия психологического воздействия»,— рассказала Ирина Волк.

Ранее Верхнепышминский городской суд вынес приговор 18-летнему уроженцу Читинской области Александру Шивирову за хищение более 540 тыс. руб. у 91-летней пенсионерки. По данным следствия, он был в составе группы, которая звонила пожилым людям с целью хищения денег. Его задержали в Березовском (Свердловская область).

Ирина Пичурина